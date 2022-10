SPÖ-Bayr: Hunger und Armut sind kein Naturgesetz – Überreichtum muss umverteilt werden

Wien (OTS/SK) - Laut Ernährungssicherheitsbericht der UN kämpft Somalia mit der verheerendsten Dürre, seit Beginn der Aufzeichnungen. 1,8 Millionen Kinder unter fünf Jahren, das sind mehr als die Hälfte der Kinder im Land, sind von akuter Unterernährung betroffen. „Die Klimakrise und die anhaltenden Konflikte in der Region heizen die Nahrungsmittelknappheit weiter an. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine führt zu Export-Engpässen und zum rasanten Anstieg der Lebensmittelpreise“, warnt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Welternährungstags am 16. Oktober sowie des internationalen Tags zur Beseitigung der Armut am 17. Oktober, vor den tödlichen Auswirkungen der aktuellen Nahrungsmittelkrise. ****

Laut der Entwicklungsorganisation Oxfam, trifft die Inflation der Lebensmittelpreise viele einkommensschwache Länder härter als den weltweiten Durchschnitt, der 9 Prozent beträgt. In Äthiopien ist die Lebensmittelinflation im letzten Jahr um 44 Prozent gestiegen, in Somalia um 15 Prozent. Grundnahrungsmittel werden so für Millionen Menschen nicht mehr leistbar.

„Der globale Lebensmittelhandel hat in den letzten Monaten Rekordgewinne gemacht, während auch in reichen Ländern von Armut betroffene Menschen nicht genug zu essen haben. Die Besteuerung von extremem Reichtum und übermäßigen Gewinnen von Unternehmen ist eine dringend notwenige Maßnahme, um Gerechtigkeit herzustellen und das ungerechte kapitalistische Wirtschaftssystem für diese akute Schieflage zur Verantwortung zu ziehen“, fordert Bayr.

„Weltweit müssen soziale und gesundheitliche Sicherungssysteme so ausgebaut werden, damit die sich täglich verschlimmernde Krise nicht zu einer humanitären Katastrophe auswächst. Gleichzeit muss das kapitalistische Wirtschaftssystem, das Ungleichheiten, Unterdrückung und Not produziert, radikal umgebaut werden, wenn wir ein menschenwürdiges Leben für alle in Zukunft verwirklichen möchten“, stellt Bayr abschließend fest. (Schluss) up

