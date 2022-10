„TAG DER OFFENEN TÜR“ AM NATIONALFEIERTAG IM REGIERUNGSVIERTEL

Wien (OTS) - Nach fast zwei Jahren coronabedingter Pause öffnen Bundeskanzleramt und Ministerien im Regierungsviertel rund um den Ballhausplatz am Nationalfeiertag wieder ihre Tore für Besucherinnen und Besucher aus ganz Österreich. Die Bundesregierung begeht den Nationalfeiertag am 26. Oktober mit einem Ministerrat. Nach der offiziellen Kranzniederlegung, zuerst durch den Bundespräsidenten und in der Folge durch die Mitglieder der Bundesregierung, findet, wie auch in der Vergangenheit, die Angelobung der Rekruten am Heldenplatz statt.

Von 12:00 bis 16:30 Uhr können Interessierte die Repräsentationsräumlichkeiten des Bundeskanzleramts besichtigen. Die Gäste erwartet eine Führung durch die geschichtsträchtigen Repräsentationssäle des Hauses, wo die Kanzleramtsministerinnen Karoline Edtstadler, Susanne Raab oder Staatssekretärin Claudia Plakolm den Besuchergruppen zeitweise für ein Meet & Greet zur Verfügung stehen werden. Neben dem Ministerratssaal, dem Kongresssaal, dem Leopold-Figl-Saal sowie dem Grauen Ecksalon und dem Marmorecksalon, wird auch der Bundeskanzler am frühen Nachmittag für einen ausgewählten Zeitraum persönlich Gäste in seinem Büro willkommen heißen.

Das Innenministerium begeht am 26. Oktober einen „Tag der Polizei am Nationalfeiertag“. Den ganzen Tag über können sich Interessierte am Minoritenplatz über die vielfältigen Aufgabenfelder der Polizei informieren. Neben einer Vorführung der Cobra und einem Platzkonzert der Polizeimusik wird der inhaltliche Schwerpunkt auf dem Thema Recruiting liegen.

Auch das Außenministerium öffnet am Nationalfeiertag seine Türen. In den Räumlichkeiten am Minoritenplatz, inklusive dem historischen Alois-Mock-Saal, gibt es Informationen über konsularische Angebote wie die Auslands-App und die Reiseregistrierung. Zudem werden Live-Schaltungen an die Österreichische Botschaft Kyjiw und die Möglichkeit zum Austausch mit Diplomatinnen und Diplomaten angeboten. Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für die Laufbahn im Außenministerium erhalten Informationen aus erster Hand.

Den Besucherinnen und Besuchern des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird an zahlreichen Stationen sowohl vor dem Palais Starhemberg als auch im Ministeriumsgebäude selbst ein informatives und unterhaltsames Programm geboten. An den einzelnen Stationen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMBWF sowie ausgewählte österreichische Bildungs- und Forschungseinrichtungen innovative Bildungs- und Forschungsprojekte vorstellen. An Mitmachstationen wird zum Ausprobieren und Angreifen eingeladen - für alle Altersklassen gibt es Spannendes zu entdecken!

