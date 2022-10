Rauch: Armutsbekämpfung erfordert europäische Solidarität

Informelles Treffen der EU-Sozialminister:innen in Prag - Armutsbekämpfung steht für Rauch 2023 im Fokus

Wien/Prag (OTS) - Seit dem Ausbruch des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine arbeitet die Europäische Union intensiv an Maßnahmen, um die sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern. „Besonders die steigenden Energiepreise erfordern Maßnahmen auf europäischer Ebene“, betonte Sozialminister Johannes Rauch beim Informellen Treffen der Sozialminister:innen heute in Prag. Er hofft auf EU-Vorschläge für ein Eindämmen der stark gestiegenen Gaspreise bereits in den kommenden Tagen. „Die Ukraine-Krise und die Teuerungen haben drastische soziale Folgen in allen Mitgliedsstaaten. Das erfordert eine gesamteuropäische Antwort.“ Rauch sieht die Verhinderung und Beseitigung von Armut sowohl auf EU-Ebene als auch national als wichtigstes Thema. „Das spiegelt sich auch im Bundesbudget 2023 wider“, betont der Sozialminister. ***



Die Ukraine-Krise und die Teuerungen haben auch in Österreich enorme Auswirkungen. Die steigenden Preise für Wohnen, Energie und Lebensmittel stellen für viele Menschen eine große Herausforderung dar. Wie die einzelnen EU-Mitgliedstaaten mit diesen Herausforderungen umgehen und welche Lösungen auf Europäischer Ebene erarbeitet werden, berieten die EU-Sozialminister:innen bei ihrem informellen Treffen in Prag.

„In Österreich haben wir mit drei großen Entlastungspaketen schnell reagiert und vor allem jenen Menschen geholfen, die die Teuerungen am härtesten treffen. Solche nationalstaatlichen Maßnahmen sind wichtig, um Armut zu verhindern und diese aktiv zu bekämpfen. Doch langfristig benötigen wir eine gesamteuropäische Antwort auf die Teuerungen“, betont Sozialminister Johannes Rauch. „Gerade in dieser Situation ist die Europäische Solidarität entscheidend.“

Armutsbekämpfung als Schwerpunkt 2023

Erst diese Woche zeigte die Studie „So geht’s uns heute“ von Statistik Austria und IHS die sozialen Folgen der Inflation und der Energiekrise deutlich. 2,3 Millionen Menschen in Österreich mussten demnach bereits im 2. Quartal 2022 Einkommensverluste hinnehmen. „Die hohen Preissteigerungen haben die Menschen vor dem Sommer hart getroffen. Die vielfältigen Maßnahmen der Regierung haben in den letzten Monaten spürbare Entlastung gebracht“, schildert Sozialminister Johannes Rauch. „Dennoch werden uns auch in den kommenden Monaten die Auswirkungen der Teuerungen auf Personen mit geringem Einkommen stark beschäftigen.“

Der Kampf gegen die Armut ist für das Sozialministerium deshalb auch ein Schwerpunkt im Budget 2023. Rund 110 Millionen Euro finden sich dort für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung. Etwa die Hälfte fließt in die zusätzliche Erhöhung der Ausgleichszulage für Mindestpensionist:innen. Sie wird um einen Fixbetrag von 20 Euro pro Monat erstmals stärker erhöht als die Pensionen. Das kommt vor allem Frauen zugute, die häufig eine besonders niedrige Pension haben. Weitere rund 55 Millionen Euro wurden für Maßnahmen wie die Delogierungsprävention, die Bekämpfung von Energiearmut, der Teuerungsausgleich sowie für Pilotprojekte in diesem Bereich reserviert.

„Maßnahmen, für die andere Sozialminister seit Jahrzehnten gekämpft haben, setzen wir im kommenden Jahr um: Die Sozialleistungen werden künftig Jahr für Jahr erhöht. Die Ausgleichszulage und die Sozialhilfe steigen erstmals stärker als die Pensionen“, freut sich Sozialminister Johannes Rauch. „Menschen mit geringem Einkommen werden davon im nächsten Jahr besonders profitieren.“

Internationaler Austausch und bilaterale Gespräche mit Amtskolleg:innen

Um einen Überblick über die Maßnahmen gegen die Teuerungen und zur Beseitigung von Armut anderer EU-Mitgliedstaaten zu erhalten, führt Rauch am Rande des informellen Treffens der Sozialminister:innen in Prag bilaterale Gespräche unter anderem mit EU-Kommissar Nicolas Schmit, der finnländischen Sozialministerin Hanna Sarkkinen und dem deutschen Staatssekretär Rolf Schmachtenberg. „Die aktuellen Teuerungen sind eine Belastungsprobe für die einzelnen Staaten, aber auch für ganz Europa. Nur gemeinsam werden wir diese Herausforderungen meistern“, so Rauch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

pressesprecher @ sozialministerium.at

sozialministerium.at