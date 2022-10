Österreichischer Verwaltungspreis 2023: Gemeinsam die Zukunft gestalten - Innovation im öffentlichen Dienst

Der österreichische Verwaltungspreis prämiert Innovationsprojekte von Bund, Ländern und Gemeinden sowie Kooperationsprojekte – Einreichschluss 23. Jänner 2023

Wien (OTS) - „Der öffentliche Dienst ist als zugleich größter Dienstgeber und größter Dienstleister des Landes gerade in krisenhaften Zeiten gefordert, neue Rollen einzunehmen und innovativ zu agieren“, so Werner Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst zum Start des Österreichischen Verwaltungspreises 2023. „So geht es beispielsweise um die Sicherung der Energieversorgung, die Organisation von Sparmaßnahmen, geänderte Kompetenzanforderungen an die Mitarbeiter:innen, den Umgang mit der gewaltigen Pensionierungswelle und den Fachkräftemangel. Mit dem Österreichischen Verwaltungspreis holen wir innovative Projekte und ausgereifte Konzepte und Projektplanungen vor den Vorhang, wir setzen Impulse zur Weiterentwicklung in Zukunftsthemen wie New Work, Diversität, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung.“

„Die öffentliche Verwaltung muss neben der notwendigen Wirkung nach außen auch nach innen eine qualitäts- und zukunftsorientierte Perspektive entwickeln, um ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.“, so Kogler weiter.

Verwaltungswettbewerbe stellen ein kostengünstiges Instrument dar, Innovationen zu bestärken, zu fördern, öffentlich vorzustellen und die Besten zu prämieren.

Der Österreichische Verwaltungspreis, der von der Sektion III - Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport ausgeschrieben wird, richtet sich an alle Organisationseinheiten und Verwaltungsebenen des öffentlichen Dienstes Österreichs, einschließlich der Eigenbetriebe. Auch Kooperationen mit Partnerorganisationen sind teilnahmeberechtigt, sofern die öffentliche Hand mehrheitlich an den Projekten beteiligt ist.

Reichen Sie Ihre Innovationsprojekte und ausgereiften Konzepte bis zum 23. Jänner 2023 in folgenden Kategorien unter www.verwaltungspreis.gv.at ein:

New Work, strategische Steuerung und Transformation Innovatives Servicedesign, digitale Services Partizipation, Co-Creation Inklusion, Integration, Gender und Diversity Ökologische Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz Innovationsimpulse durch Krisen Sonderpreis BMK und BMAW: Innovationsfördernde öffentliche Beschaffung

Eine Fachjury, bestehend aus teils internationalen Expert:innen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung wählt pro Kategorie ein Siegerprojekt aus und rund 20 Prozent der eingereichten Projekte werden mit einer Auszeichnungsurkunde prämiert. Zusätzlich bewerten Studierende österreichischer Hochschulen die Projekte und vergeben Sonderpreise. Die feierliche Preisverleihung findet voraussichtlich im Juni 2023 statt, die Gewinnerprojekte erhalten handgefertigte Trophäen.

„Ich lade Sie alle recht herzlich ein, Ihre Projekte, Ihre Planungen einzureichen und der Öffentlichkeit vorzustellen und dadurch Teil der Innovationscommunity im öffentlichen Dienst zu werden. Ihre Projekte zeigen der Bevölkerung, was im öffentlichen Dienst steckt: Vernetztes Arbeiten und Modernisierung und Innovation als gelebter Teil unserer öffentlichen Verwaltung. Und dabei sind all diese Projekte, seien sie klein oder umfassende große Transformationsprojekte, wichtige Meilensteine auf einem gemeinsamen künftigen Weg“, bekräftigt Kogler.

Alle Verwaltungseinheiten erhalten zu ihren eingereichten Projekten und Konzepten eine qualifizierte Rückmeldung der Fachjury und aus den Studierendenvotings. Als weiteren Vorteil bietet der Verwaltungspreis der Innovations-Community die Gelegenheit zu unkomplizierter Vernetzung und wertvollem Wissensaustausch im Rahmen von Transfer-Workshops. Die Projekt-Datenbank unter www.verwaltungspreis.gv.at bietet zudem allen Interessierten einen Überblick über rund 650 österreichische Innovationsprojekte der letzten Jahre.

„Wir leben in krisenhaften Zeiten, doch Grund zur Hoffnung gibt es. Zukunft ist nichts, was man nur erleiden muss. Zukunft ist das, was wir alle daraus machen. Der Österreichische Verwaltungspreis, eine Initiative, die es nur durch Sie alle gibt, ist ein kraftvolles Zeichen für das Gestalten“, meint Kogler abschließend.

Nähere Informationen zur Einreichung finden Sie unter www.verwaltungspreis.gv.at

Kontakt: verwaltungspreis @ bmkoes.gv.at

