Einladung: Klimaforum Niederösterreich am 19.10.2022 - Hybridveranstaltung

Unter dem Motto „Energiewende in Niederösterreich - Was kann ein Land tun?“ lädt GLOBAL 2000 gemeinsam mit Windkraft Simonsfeld zu einer spannenden Podiumsdiskussion

St.Pölten (OTS) - Die Energiewende hin zu 100 % erneuerbaren Energien ist die Chance für Niederösterreich sich unabhängig von Öl, Gas und Kohle zu machen. Die Klimakrise trifft das Land bereits, um gegenzusteuern ist eine Umstellung der Energieversorgung unumgänglich. Welche Möglichkeiten gibt es Öl, Gas und Kohle hinter uns zu lassen? Der Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen stellt auch in Niederösterreich die Politik vor Herausforderungen. Zusätzlich gilt es den Ausbau von naturverträglichem Ökostrom zu organisieren. Was hat die NÖ Landesregierung im Bereich Klimaschutz vor? Bei einer hochkarätigen Diskussionsveranstaltung diskutieren darüber Vertreter:innen von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.



Wann? Mittwoch 19.Oktober 2022, 18:00

Wo? St. Pölten - Museum Niederösterreich, Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten



Programm:

Begrüßung 18 Uhr

durch Alexander Hochauer (Vorstand Finanz, Windkraft Simonsfeld)



Impulsvortrag: Energiewende in Niederösterreich - was ein Land tun kann von Franz Angerer (Geschäftsführer Energieagentur)



Podiumsdiskussion 18:30

Peter Obricht (Leiter der Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft, Land Niederösterreich)

Franz Angerer (Geschäftsführer Energieagentur)

Markus Winter (Vorstand Technik, Windkraft Simonsfeld)

Johanna Frühwald (Fridays for Future Niederösterreich)

Johannes Wahlmüller (Klima- und Energiesprecher GLOBAL 2000)



Moderation: Monika Auer (ÖGUT)



Da vor Ort nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmer:innen möglich ist und der Livestream-Link zugeschickt werden muss bitten wir um Anmeldung unter folgendem Link: https://www.global2000.at/anmeldung-klimaforum-nieder%C3%B6sterreich

Rückfragen & Kontakt:

Hannah Keller, Pressesprecherin GLOBAL 2000, hannah.keller @ global2000.at, 0699 14 2000 64