SPÖ-Termine von 17. Oktober bis 23. Oktober 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 17. Oktober 2022:

18.00 Uhr „Zeitenwende in Europa?“ – Anlässlich des 85. Geburtstags von Bundeskanzler a.D. Dr. Franz Vranitzky lädt SPÖ-Klub- und -Parteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner zu einer Veranstaltung, bei der u.a. auch Ministerpräsident und EU-Kommissionspräsident a.D. Prof. Dr. Romano Prodi sprechen wird. Um Anmeldung der Medienvertreter*innen bis Montag, 12.00 Uhr, unter veranstaltung @ spoe.at oder telefonisch unter 01 40110 DW 3467 wird gebeten. Livestream unter facebook.com/sozialdemokratie/live. (Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1015 Wien)

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, findet ein ZOOM Live/Facebook Live mit James Dorsey zum Thema „Middle East: Realism vs. Priciples in US Foreign Policy“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

DIENSTAG, 18. Oktober 2022:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (17. bis 20.Oktober) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Theresa Muigg statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum M04096, WIC und Online via Webex: https://tinyurl.com/yzx279p4

MITTWOCH, 19. Oktober 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Kooperation mit dem International Institute for Peace (IIP) zur Diskussion „The Situation of Russian Civil Society in Times of War“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/4kjruwdm (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

DONNERSTAG, 20. Oktober 2022:

9.00 Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

12.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „China im Blick“, kuratiert von Irene Giner Reichl, findet ein ZOOM Live/Facebook live mit Joseph Liow Chin Yong zum Thema „China and the new international order“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

19.30 Uhr Die SPÖ-Bundesbildung lädt zur Diskussion „Die Zukunft Europas“ mit dem Außenminister von Luxemburg Jean Asselborn, dem Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer ein. SPÖ-Bundesparteivorsitzende und außenpolitische Sprecherin der SPÖ Dr.in Pamela Rendi-Wagner wird bei der Veranstaltung die Grußworte sprechen. Um Anmeldung bis 19.10. unter wolfgang.markytan @ spoe.at oder 0650/9696965 wird gebeten. (Dachsaal der Volkshochschule Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

(Schluss) mp/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/