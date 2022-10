Neßler/Grüne zur Erhöhung der Bundes-Jugendförderung: Wichtiges Zeichen in schwierigen Zeiten

Wir stärken Kinder- und Jugendorganisationen

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass die Bundesregierung die Bundes-Jugendförderung nach mehr als 20 Jahren erstmals erhöht. Mit mehr als 20 Prozent höherem Budget wird ein wichtiger Schritt unternommen, um die Kinder- und Jugendorganisationen in schwierigen Zeiten zu unterstützen und zu stärken. Darüber hinaus profitieren junge Menschen in Österreich noch von vielen weiteren wichtigen Errungenschaften im Budget 2023. So kommt ihnen etwa die Valorisierung der Schüler:innenbeihife, der Studienbeihilfe und jene aller Familien- und Sozialleistungen wie etwa der Familienbeihilfe zugute. Das ist ein historischer Meilenstein, von dem Kinder und Jugendliche in Österreich dauerhaft profitieren werden“, sagt Barbara Neßler, Jugendsprecherin der Grünen anlässlich der Budget-Erhöhung für die Bundes-Jugendförderung.



„Für uns Grüne ist eine Erhöhung der Bundes-Jugendförderung seit jeher ein wichtiges Anliegen. Viele Jahre fanden unsere Forderungen dahingehend keinen Anklang – mit Grüner Regierungsbeteiligung wird sie endlich umgesetzt“, freut sich Neßler und spricht sich darüber hinaus dafür aus, dass diese künftig auch an die Inflation angepasst werden soll. „Ehrenamt und Engagement sind fest in der DNA der Menschen in Österreich verankert. Dass dieses Engagement bei vielen schon in jungen Jahren beginnt, ist ein unschätzbarer Wert für unsere Gesellschaft“, schließt Neßler.

