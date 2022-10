Heute.at mit 3,9 Millionen LeserInnen erneut größte Online-Zeitung des Landes

Die neue Webanalyse bestätigt die klare Vormachtstellung von Heute.at am Digitalmarkt: Heute.at ist mit 55 Prozent Reichweite das erfolgreichste private Medienhaus Österreichs.

Wien (OTS) - Nächster Erfolg für das „Heute“-Medienhaus: Nach den erfreulichen Entwicklungen in der Media-Analyse, die die Tageszeitung „Heute“ in dieser Woche erneut als erfolgreichste Gratis-Tageszeitung des Landes ausgewiesen hat, veröffentlichte die unabhängige Österreichische Webanalyse (ÖWA) am Freitag die Online-Reichweitendaten für September 2022. Mit bereits 3,92 Millionen Leserinnen und Lesern ist Heute.at erneut Österreichs erfolgreichstes privates Newsportal.

Die Userinnen und User steuerten Heute.at im vergangenen Monat von 8,3 Millionen Endgeräten aus an. Damit bleibt Heute.at auch in der wichtigen Kategorie der Unique Clients überdeutlich Marktführer unter sämtlichen privaten Newsportalen, die Einzelangebote im Internet betreiben. Der Vorsprung auf den nächstgereihten Mitbewerber beträgt hier bereits 1,1 Millionen PCs, Handys und Tablets.

Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric: „Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass uns die Menschen in Österreich in derart großer Zahl die Treue halten.“ Während andere Medien Gebühren und Abokosten verrechnen, gibt es von „Heute“ ein Versprechen: „Alles wird teurer, aber ‚Heute‘ bleibt gratis. Gerade in schwierigen Zeiten sollen unsere News für alle frei zugänglich sein“, so Oistric.

Mag. Alexander Leitner, CCO von Vermarkter Goldbach Audience Austria, streicht zudem die breiten Möglichkeiten für Werbetreibende heraus: „Heute.at zu buchen, bedeutet, Reichweite zu buchen. Mit Heute.at erreicht man bereits mehr als 55 Prozent der heimischen Internetnutzer – quer durch alle Bundesländer.“

