SPÖ-Tanzler: „Das Budget der Bundesregierung verabsäumt den Ausbau der ganztägigen Schulform“

SPÖ zu von AK und ÖGB präsentierter KDZ-Analyse: Ausbau der Ganztagsschulen bedeutet mehr Chancengerechtigkeit für Kinder und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler unterstützt die Ableitungen seitens Arbeiterkammer und ÖGB aus der beim Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) in Auftrag gegebenen Analyse hinsichtlich der Potenziale, die in einem Vollausbau der ganztägigen Schulform liegen: „Neuerlich bestätigt sich, was jenen, die es sehen wollten, lange schon klar war: die ganztägige Schulform bringt viele Vorteile und bedeutet mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit für Kinder und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, so Tanzler. ****

Kritik übt die SPÖ daran, dass auch das erst gestern im Nationalrat debattierte Budget der Bundesregierung hierfür kaum Investitionen vorsieht. Tanzler: „Das Budget der Bundesregierung verabsäumt den Ausbau der ganztägigen Schulform. Neben Geld für den bloßen Ausbau würde das auch Mittel für eine Qualitäts- und Fachkräfteoffensive voraussetzen“, so Tanzler abschließend. (Schluss) lk/lp

