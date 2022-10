UFH und DRZ – gemeinsame Aktion anlässlich des „International E-Waste Day“

Open House unter dem Motto: „Recycle it all, no matter how small!“

Wien (OTS) - UFH engagierte sich auch heuer wieder im Rahmen des „International E-Waste Day“ am 14. Oktober, der heuer unter dem Motto: „Recycle it all, no matter how small!“ stattfand. Der jährliche Aktionstag verfolgt das Ziel, die Öffentlichkeit für die Sammlung und das Recycling von ausgedienten Elektrogeräten zu sensibilisieren. Dazu eingeladen waren Schüler*innen der 4. Klasse BG9 Wasagasse, die aktuell an einem Projekt zum Thema Klimaschutz arbeiten. Aber auch zahlreiche Anrainer*innen und Interessierte konnten beim Open House das Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ) in Wien besuchen, an Führungen teilnehmen und in Workshops ihre Geschicklichkeit beim Zerlegen und Upcycling erproben.

Der „International E-Waste Day“ wurde vom WEEE Forum, einer internationalen Vereinigung von Sammelsystemen für Elektroaltgeräte ins Leben gerufen und fand heuer bereits zum 5. Mal am 14. Oktober statt. Im vergangenen Jahr waren am „International E-Waste Day“ mehr als 170 Organisationen aus fast 80 Ländern weltweit beteiligt. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für Recycling von ausgedienten Haushaltsgeräten zu sensibilisieren und zu deren Sammlung aufzurufen.

Recycling trägt zu Umweltschutz und Ressourcenschonung bei

Petra Lehner, verantwortlich für den Bereich Stoffstrommanagement bei UFH, betont: „Endkonsument*innen sind aufgerufen, ihre kaputten Elektroaltgeräte zum Händler zurückzubringen oder bei über 2.000 kommunalen Sammelstellen in ganz Österreich abzugeben. Wir bei UFH kümmern uns um deren Abholung und Verwertung, sodass möglichst viele der darin enthaltenen wertvollen Rohstoffe wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt und damit in den Produktionsprozess von Neugeräten eingebracht werden können. Das ist die Basis für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft, die maßgeblich zu Umweltschutz und Ressourcenschonung beiträgt.“

Aktionstag auch heuer wieder voller Erfolg

Stephanie Zsifkovits, zuständig für Marketing und Vertrieb bei UFH, hat den Open House im Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ) mitgestaltet. Sie erklärt: „Der International E-Waste Day ist wichtig, um ein Bewusstsein für das korrekte Recycling von Elektroaltgeräten zu schaffen. Daher engagiert sich UFH von Beginn an im Rahmen des Aktionstags – in der Vergangenheit wurde z.B. in die UFH-eigene Kühlgeräte-Recyclinganlage in Kematen/Ybbs geladen oder digital mit einem Video-Beitrag teilgenommen. Heuer war es uns eine Freude, zahlreichen Schüler*innen, Anrainer*innen und Interessierten das Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ), einen langjährigen Kooperationspartner von UFH, vorzustellen.“

Die Kooperation zwischen UFH und dem DRZ besteht bereits seit fast 10 Jahren. Gemeinsam mit dem Jane Goodall Institute Austria wird unter anderem eine Handy-Sammelaktion an zahlreichen Schulen Österreichs organisiert. Die 4. Klasse der BG9 Wasagasse ist Teil des Jane Goodall Insititute Projekts „Hope in Action“, das kreative Klimaschutz-Ideen von jungen Menschen fördert und deren Umsetzung erleichtert. Die Schüler*innen sind gerade dabei, ein Thema auszusuchen und dazu zu recherchieren. Der Besuch im Demontage- und Recyclingzentrum, mit der Gelegenheit selbst Hand anzulegen in Praxis-Workshops, diente dabei zur Inspiration.

Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin von Wien Penzing zeigt sich stolz: „Bereits früh zu lernen, wie man mit Ressourcen schonend und bewusst umgeht, ist enorm wichtig. Ich freue mich daher sehr, dass durch UFH und DRZ Projekte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, hinter die Kulissen zu blicken, selbst anzupacken und aktiv mitzuarbeiten. Dass im DRZ darüber hinaus auch Arbeitssuchenden die Chance ermöglicht wird, wieder in das Arbeitsleben zurückzufinden, ist für mich einmalig. Eine Organisation wie das DRZ in Penzing zu haben, macht mich daher besonders stolz."

Re-Use, Demontage und trash_design im DRZ

Das Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ) ist ein sozialökonomischer Betrieb der Wiener Volkshochschulen, wo rund 200 arbeitssuchende Personen pro Jahr sinnvolle, temporäre Beschäftigung und Betreuung im Sinne einer Integration in den regulären Arbeitsmarkt erhalten. Pro Arbeitstag werden ca. 6.000 kg Elektroaltgeräte sozial und ökologisch nachhaltig verwertet. Die Besucher*innen des Demontage- und Recycling-Zentrums (DRZ) hatten beim Open House die Möglichkeit, in Workshops selbst Hand anzulegen und etwa Schlüsselanhänger aus bunten Kabeln mit Stecker herzustellen. „Manche Bestandteile von Elektroaltgeräten fallen aufgrund ihrer Struktur, Farbe, Form besonders auf und eignen sich zur Herstellung von neuen Produkten. Diese werden von versierten Techniker*innen in der trash_design Manufaktur ausgebaut und stehen dann wieder zur Verarbeitung zur Verfügung. So wird z.B. aus einer Leiterplatte ein Anhänger oder Schmuckstück und damit aus vermeintlichem Abfall ein wertvolles Produkt“, so Christian Frankenberg, Leitung Abfallwirtschaft & Abfallrechtlicher Geschäftsführer, Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ).

Über UFH

Die UFH Holding GmbH, der auch die UFH RE-cycling GmbH mit der Kühlgeräte-Recyclinganlage im niederösterreichischen Kematen/Ybbs angehört, hat ihren Sitz in Wien. Unter ihrem Dach sind die UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH und die UFH Altlampen Systembetreiber GmbH als Sammel- und Verwertungssysteme von Elektroaltgeräten, Altlampen und Altbatterien tätig. Die UFH-Gruppe erzielte 2021 mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 10 Mio. Euro und betreute rund 1.000 Kunden. Das UFH ist ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). www.ufh.at

Über das DRZ

Das Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ) – der sozialökonomische Betrieb der Wiener Volkshochschulen GmbH – ist ein Recycling-, Re-Use und Upcycling Unternehmen für Elektroaltgeräte und arbeitet im Auftrag des AMS Wien. Etwa 200 arbeitssuchende Menschen erhalten jährlich im Rahmen befristeter Beschäftigungsverhältnisse die Chance, wieder in ein geregeltes Arbeitsleben zurückzufinden. In Wien werden jährlich mehr als 13.000 Tonnen Elektroaltgeräte gesammelt. Davon landen ca. 1.500 Tonnen pro Jahr im DRZ. https://www.drz-wien.at/

Kooperation zwischen UFH und DRZ

Das UFH und das DRZ organisieren gemeinsam mit dem Jane Goodall Institute Austria seit mehreren Jahren eine Handy-Sammelaktion an zahlreichen Schulen Österreichs. Die in den Sammelboxen abgegebenen Geräte werden im DRZ überprüft und anschließend entweder zum rohstoffschonenden Secondhandgerät oder einer umweltgerechten Verwertung zugeführt.

