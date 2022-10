harry's home Rezeptionistin räumt bei den WorldSkills ab

Grund zur Freude in der österreichischen Hotelgruppe: Rezeptionistin Carina Warisch aus dem harry’s home Wien Millennium Tower sichert sich „Medallion of Excellence“.

Wien/Innsbruck (OTS) - Die WorldSkills sind ein internationaler Berufswettbewerb mit 85 Mitgliedsländern, bei dem junge Fachkräfte aus aller Welt alle zwei Jahre ihr fachliches Können unter Beweis stellen. Der Wettbewerb fand heuer in Montreux (Schweiz) statt.

Durch ihren 1. Platz bei den AustrianSkills – den österreichischen Staatsmeisterschaften – hat sich die Rezeptionistin Carina Warisch aus dem harry’s home Wien Millennium Tower für die Teilnahme an den Berufsweltmeisterschaften qualifiziert und konnte so Österreich im Bereich Rezeption vertreten. Mit ihrer ausgezeichneten Performance sicherte sie sich dabei die „Medallion of Excellence“, mit welcher herausragende Leistungen – nach den Podiumsplätzen – vergeben werden.

Nicht nur bei nationalen und internationalen Bewerben konnte die Niederösterreicherin mit ihrer Leistung überzeugen: Auch ihre Lehrabschlussprüfung im Rahmen der Ausbildung zur HGA hat sie mit Auszeichnung bestanden. „Wir sind sehr stolz, dass Carina Teil unserer harry’s home Familie ist. Es verdeutlicht die hohe Ausbildungsqualität in unseren Betrieben. Ich bin dankbar, mit so einem tollen Team arbeiten zu dürfen!“, so Geschäftsführer Daniel Prägant.

Bereits seit Gründung im Jahr 2006 legt die in Innsbruck beheimatete Hotelgruppe ein besonderes Augenmerk auf die Lehrlingsausbildung. Hierfür erhielt man auch das Prädikat "Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb" des Landes Tirol. "Gute und zufriedene Mitarbeiter sind mit das wichtigste, um in der Tourismuswirtschaft erfolgreich sein zu können. Die Auszeichnung von Carina bestärkt uns, unseren Weg der Ausbildung konsequent weiterzugehen", so Gründer und Namensgeber Harald "Harry" Ultsch.

