Endlich mehr Budget für Kinder- und Jugendarbeit

Die Österreichische Kinderwelt freut sich, dass ihre langjährige Forderung nach mehr Fördermitteln nun umgesetzt wird.

Wien (OTS) - „Lange haben wir die Forderung nach mehr Fördermitteln bei den zuständigen Stellen deponiert. Und jetzt ist es endlich soweit!“ freut sich Julia Wagentristl, Bundesobfrau der Österreichischen Kinderwelt.

Die Bundesjugendförderung ermöglicht durch ihre Fördermittel vor allem den ehrenamtlichen Vereinen, Kinder und Jugendliche bei der außerschulischen Entwicklung von geistigen, sozialen, psychischen, körperlichen, politischen, religiösen und ethnischen Kompetenzen zu unterstützen. Ab 2023 sollen die Fördermittel der Basis- und Projektförderung nun um 20% erhöht werden.

„Das ist die erste Erhöhung seit Bestehen des BJF-Gesetzes 2001. Es freut uns sehr, dass unsere Arbeit auf diese Art wertgeschätzt wird und wir nun noch mehr Möglichkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit bekommen“, zeigt sich der Bundesgeschäftsführer der Kinderwelt, Matthias Pfeiler, erfreut.

„Es bleibt uns nur noch ein herzliches Dankeschön an unsere Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm zu richten. Sie hat die Wichtigkeit der Kinder- und Jugendarbeit erkannt und die richtigen Schritte gesetzt um den Kindern und Jugendlichen in diesem Land die besten Zukunftschancen zu ermöglichen“, so Wagentristl abschließend.

Österreichische Kinderwelt

Barbara John

+43 664 188 6215

barbara.john @ kinderwelt.at

https://kinderwelt.at