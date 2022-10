Wölbitsch/Matiasek ad Wien Energie: Wiener SPÖ will Aufklärung mit allen Mitteln verhindern

SPÖ baut Verteidigungslinie für den Bürgermeister auf – SPÖ-Taktik setzt bei der Causa Wien Energie auf Verzögerung

Wien (OTS) - „Es ist offensichtlich, dass die Wiener SPÖ mit allen Mitteln versucht die in dieser Causa so notwendige Aufklärung zu verhindern. Obwohl stets beteuert wurde, dass man nichts zu verbergen habe, setzt man nun doch alles daran, hier zu blockieren“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei Markus Wölbitsch.

In der heutigen Präsidialkonferenz sei vom Gemeinderatsvorsitzenden Thomas Reindl keine inhaltliche Diskussion zum Einsetzungsantrag zugelassen worden, sondern lediglich auf weitere Gutachten verwiesen worden. „Das ist völlig inakzeptabel. Die SPÖ will anscheinend eine juristische Verteidigungslinie für den Bürgermeister aufbauen, vor allem was das Thema der Notkompetenz betrifft“, so Wölbitsch.

Die Wiener Volkspartei habe, wie bereits verlautbart, ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben und diesen Einsetzungsantrag prüfen lassen. Dieses Testat kommt zu einem klaren Ergebnis, dass der im Einsetzungsantrag umschriebene Untersuchungsgegenstand den inhaltlichen Anforderungen gemäß § 59a Abs 1 und 2 Wiener Stadtverfassung entspricht. „Jede gravierende Bescheidung der darin angeführten Punkte wäre daher ein Skandal“, so Wölbitsch weiter.

SPÖ will Anwendung der Notkompetenz nicht durchleuchten

„Die Angst der SPÖ und von Bürgermeister Ludwig vor der Aufklärung des Wien Energie Milliardenskandals ist offensichtlich in blanke Panik umgeschlagen. Anders ist es nicht zu erklären, dass SPÖ-Gemeinderatsvorsitzender Reindl den Einsetzungsantrag zur U-Kommission vertagt und den Start der Kommission somit verzögert. Vermutlich ist einmal mehr der Passus der Notkompetenz der Knackpunkt, da der Antrag auf Einsetzung einer U-Kommission sehr übersichtlich und klar formuliert ist. Obwohl die Anwendung der Notkompetenz bei der Vergabe von 1,4 Milliarden Euro durch den Bürgermeister als Teil des Untersuchungsgegenstandes rechtlich eindeutig ist, liegt die Vermutung nahe, dass die SPÖ gerade diesen Vorgang nicht durchleuchten möchte“, so die stellvertretende Klubobfrau der FPÖ-Wien, Veronika Matiasek, nach der Präsidiale des Wiener Gemeinderates.

Trotz juristisch einwandfrei verfasstem Antrag, hat Vorsitzender Reindl mehrere Juristen, u.a. die hauseigene MD Recht, für Stellungnahmen beauftragt, will aber selbst gar nicht sagen, wo die Problemfelder liegen. „Der Leiter der MD Recht, Karl Pauer, hat bereits bei seinen vorherigen widersprüchlichen Stellungnahmen zur Notkompetenz des Bürgermeisters eine unrühmliche Rolle gespielt und steht im Verdacht nicht objektiv, sondern nur im Interesse der Ludwig-SPÖ zu handeln. Dies ist absolut inakzeptabel“, kritisiert Matiasek.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at



FPÖ Wien

Lukas Brucker MA

+436648527909

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at