Dreifach internationaler Testsieger: Skiresort.de adelt Skigebiet Nauders

Das weltweit größte Testportal von Skigebieten, Skiresort.de, kürte die Tiroler Skidestination Nauders zum Testsieger 2022

Nauders (OTS) - Als herausragendes Beispiel, dass sich konsequente und strategisch durchdachte Investitionen langfristig auszahlen, wurde das jüngste große Infrastrukturprojekt der Nauderer Bergbahnen AG vom weltgrößten Skigebiets-Testportal gewürdigt: Der ausgezeichnete neue familien- und kinderfreundliche 6er-Sessellift „Goldseebahn“, der das gesamte Skigebiet hinsichtlich Komfort und Angebotsbreite deutlich aufwertet. „Wir haben hier in Nauders mit der Goldseebahn ein absolutes Vorzeigeprodukt für unsere Kernzielgruppe geschaffen. Die Realisierung dieses Projektes ist eine wesentliche Säule unserer langfristigen Qualitätsstrategie, mit der wir uns als Skiregion nachhaltig positionieren wollen. Umso erfreulicher ist es, dass eine international anerkannte Testautorität wie Skiresort.de diesen Weg mit gleich drei Auszeichnungen würdigt“, zeigt sich Michael Schöpf, Vorstand der Nauderer Bergbahnen AG, erfreut.

Extraklasse: Weltweit führendes Skigebiet bis 80 km Pisten

Die äußerst positive Resonanz des Geheimtipps unter den Tiroler Skigebieten zeigt sich auch an der hohen Punktevergabe in seiner Größenkategorie. Mit 4,2 von 5 möglichen Sternen konnte das Skigebiet Nauders am Reschenpass im Test von Skiresort.de eine absolute Topbewertung erreichen. Das Seilbahnunternehmen sichert sich damit einen herausragenden Platz unter den weltweit führenden Skiregionen bis 80 km Pisten. 13 moderne Liftanlagen, Flowpark, Nauderix Kinderland und Gästekindergarten, Top-Berggastronomie sowie natürlich brandneu der Goldpark Nauders mit Goldseebahn und Goldseepiste sind nur einige der Highlights, welche die abwechslungsreiche Skidestination zu bieten hat. Auf einer perfekten Höhenlage von 1.400 bis 2.750 Metern punktet Nauders zudem mit Schneesicherheit bis ins Frühjahr.

Testsieger: Sauberkeit & Hygiene

Skiresort.de bewertet Skigebiete weltweit jährlich hinsichtlich 18 einzelner Bewertungskriterien. Das Skigebiet Nauders am Reschenpass darf sich 2022 auch über die die besonders begehrte Auszeichnung als Testsieger im Bereich „Sauberkeit & Hygiene“ freuen. Das Fazit der eingehenden Inspektion aller Bereiche: „Im Skigebiet sowie im Seilbahncenter Nauders wird sehr auf Sauberkeit geachtet. Alle öffentlichen Bereiche befinden sich in sehr gepflegtem Zustand.“

Skiresort.de: Weltweit größtes Testportal

Das weltweit größte Testportal von Skigebieten zeichnete 2022 die besten Skigebiete weltweit sowie die besten Leistungen vor Ort aus. Seit 1998 gelten bei Ski- und Snowboardfans – so wie bei den Skigebieten selbst – die jährlichen Testsieger-Auszeichnungen als bedeutendster Branchen-Award.

Testbericht zu finden auf skiresort.de.

