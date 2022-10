Corona-Impfkampagne: 1,3 Millionen Erinnerungsschreiben für Personen über 60 Jahre

Persönliche Schreiben sechs Monate nach der dritten Impfung

Wien (OTS) - Seit dieser Woche werden 1,3 Millionen personalisierte Erinnerungsschreiben an alle verschickt, für die derzeit eine Corona-Auffrischungsimpfung besonders empfohlen ist. Dabei handelt es sich um Personen über 60 Jahre, deren Grundimmunisierung bereits abgeschlossen ist und deren letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Die Bereitschaft zur Auffrischungsimpfung in dieser Altersgruppe ist hoch: Von den 2,4 Millionen über-60-Jährigen hat fast jede:r Vierte bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten - insgesamt rund 625.000 Menschen. Die Erinnerungsschreiben ergänzen die Herbstkampagne #GemeinsamGeimpft, die stark auf eine persönliche Ansprache setzt. ***

Österreichweit bereits über 900.000 Auffrischungsimpfungen verabreicht

Über 5 Millionen in Österreich lebende Menschen haben bereits die Grundimmunisierung - bestehend aus drei Dosen - abgeschlossen. Sie haben damit einen grundlegenden Schutz vor einer schweren Corona-Erkrankung erworben. Da dieser Schutz mit der Zeit nachlässt, empfiehlt das Nationale Impfgremium allen Menschen über 12 Jahren eine Auffrischungsimpfung.

Besonders empfohlen ist die vierte Impfung allen Personen über 60 Jahren sowie Risikopatient:innen.Sie bekommen seit dieser Woche persönliche Erinnerungsschreiben. Insgesamt werden 1,3 Millionen Briefe verschickt. “Impfen schützt vor einer schweren Corona-Erkrankung, auch vor dem Tod und reduziert das Risiko, an Long COVID zu erkranken. Die Auffrischung verhindert als zusätzlichen Bonus zumindest einige Wochen lang auch viele Ansteckungen.Gerade angesichts der derzeit hohen Infektionszahlen ist es wichtig, dass jeder und jede die Grundimmunisierung abschließt und sich die Auffrischungsimpfung holt”, betont Gesundheitsminister Johannes Rauch. Allein in der vergangenen Woche wurden über 110.000 Corona-Schutzimpfungen in Österreich verabreicht.

Die Corona-Impfkampagne #GemeinsamGeimpft setzt im Herbst verstärkt auf direkte persönliche Information der in Österreich lebenden Menschen. Ärztinnen und Ärzte bieten bereits seit September Beratungsgespräche zum Impfen und zu COVID-19-Medikamenten an. In den kommenden Wochen wird in Apotheken und Arztpraxen auch Informationsmaterial aktiv verteilt. Die persönlichen Erinnerungsschreiben ergänzen das umfangreiche Informationsangebot.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

pressesprecher @ sozialministerium.at

sozialministerium.at