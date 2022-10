Jugendrotkreuz begrüßt Erhöhung der Bundesjugendförderung

Jugendförderung um 20 Prozent erhöht – weitere Valorisierung muss sichergestellt werden

Wien (OTS) - Mit der Bundesjugendförderung wird das außerschulische Engagement junger Menschen gestärkt. Im kommenden Jahr soll diese um satte 20 Prozent erhöht werden. Die längst überfällige Anhebung des Budgets für Jugendförderung begrüßt das Österreichische Jugendrotkreuz. Einziger Wehrmutstropfen: Nach 21 Jahren gleichbleibender Förderbeträge wird auch jetzt die Valorisierung der Bundesjugendförderung im kommenden Jahr nicht sichergestellt. „Die Erhöhung ist zwar nach über 20 Jahren ein erster wichtiger Schritt, aber gleichzeitig muss im nächsten Jahr die Valorisierung dieser Förderung sichergestellt werden – wie es jetzt auch bei anderen Gesetzen der Fall ist –, um die Kinder- und Jugendarbeit langfristig zu sichern“, fordert Peter Kaiser, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Angebote des Jugendrotkreuzes

Das Österreichische Jugendrotkreuz vermittelt über alle Altersstufen jedem Kind und jeder/jedem Jugendlichen Kompetenzen, um die eigenen Stärken weiter auszubauen und bietet ihnen Gelegenheit, sich zu engagieren und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Neben der aktiven Wertevermittlung in Form verschiedenster Bildungsprojekte bietet das Jugendrotkreuz vor allem Raum für junge Menschen, einander Halt und Sicherheit zu geben.

„Angesichts der gegenwärtigen Krisen wird es immer wichtiger sein, gemeinsame und vorausschauende Kinder- und Jugendarbeit zu leisten, um junge Menschen zu stärken und zu schützen. Wir schaffen Orte zum Aufwachsen und zum Lernen und stärken so auch das Bewusstsein für ehrenamtliches Engagement“, so Peter Kaiser. Betrachtet man die alarmierende Zunahme der psychischen Erkrankungen, die in den vergangenen Jahren zu verzeichnen war, sind gerade peer-to-peer-Projekte wie time4friends essenziell, um sich gemeinsam in belastenden Situationen aufzufangen und weiterzuhelfen.



Fotos: Link

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Emina Ayaz, BA

Presse- und Medienservice

+43 1 589 00-153 +43 664 5444619

emina.ayaz @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at