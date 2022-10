BAK-Studie: Oberösterreich braucht mehr Hochschulqualität

IWS-GF Kneifel: „Neue Linzer Digital-Universität ist notwendig“

Linz (OTS) - „In Oberösterreich bestehe ein Aufholbedarf an mehr Hochschulqualität“ ist das Resümee der jüngsten BAK-Studie, die von der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) beauftragt wurde. Österreich verfügt laut der renommierten Schweizer BAK Economics AG im Vergleich mit zwanzig anderen Spitzenregionen in Europamittlerweile über zwölf Top-Universitäten, davon fünf in Wien, drei in Graz, zwei in Innsbruck, eine in Salzburg und die Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz. Neben der JKU sind zwei pädagogische Fachhochschulen, die Katholische Privatuniversität, die Anton Bruckner Privatuniversität sowie die Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Oberösterreich angesiedelt.

Gemäß dem CWTS Leiden Ranking veröffentlichte die JKU im Zeitraum von 2016 bis 2019 insgesamt 1.250 Forschungsartikel – davon zählen 124 zu den Top 10 Prozent aller Publikationen. Damit nimmt die Linzer Uni bundesweit den zehnten Rang ein. Während OÖ gemäß dem BAK-Hochschulqualitätsindex in keinem Fachbereich überdurchschnittlich gut (Indexwert > 100) abschneidet, liegen die Stärken besonders in den Bereichen Mathematik und Informatik (Indexwert: 99.2). Den niedrigsten Indexwert (95.3) weist die Region im Fachbereich Life und Earth Sciences auf.

„Angesichts des demografischen Wandels gewinnt die Standortattraktivität für Talente zur Sicherung der künftig benötigten Fachkräfte an Bedeutung. Die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsstruktur, wie sie der BAK-Competitiveness-Index zusammenfasst, ist als mäßig einzustufen und rangiert im unteren Mittelfeld der Vergleichsregionen, beim BAK-Hochschulqualitätsindex liegt OÖ ebenfalls zurück“, nennt IWS-Geschäftsführer Gottfried das kürzlich in Linz gegründete „Institute of Digital Sciences Austria” (IDSA) einen Qualitätsschub für OÖ.

Die 50-seitige Langfassung der BAK-Studie steht auf der IWS-Homepage zum Download zur Verfügung: www.iwsooe.at

