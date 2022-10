Reiter: Bundesjugendförderung wird kräftig angehoben

ÖVP-Jugendsprecherin zum Budget: 20 Prozent mehr Mittel für Jugendorganisationen ab 2023

Wien (OTS) - "Mit der Anhebung der Bundesjugendförderung um 20 Prozent werden ab 2023 knapp 1,6 Millionen junge Mitglieder unterstützt. Darunter fallen 40 Organisationen, von der Landjugend über die Pfadfinder bis zur Katholischen Jugend. Gerade in Zeiten einer massiven Teuerungswelle ist die Anhebung ein wichtiger Schritt und die Umsetzung einer langjährigen Forderung der Jugendorganisationen. Für die Organisationen mit den meisten Mitgliedern, die Bundesjugendförderung beziehen, bedeutet das ein Plus von jährlich 58.000 Euro für ihre Arbeit. Jeder Euro, den wir hier in die Hand nehmen, ist mehr als gut investiert. Dieses Geld bewirkt, dass sich Jugendvereine künftig noch stärker einbringen können. Besonders für das Ehrenamt in Österreich ist das eine gute Nachricht", freut sich ÖVP- Jugendsprecherin Abg.z.NR Carina Reiter.

"In Jugendvereinen und -organisationen schließt man oft Freundschaften für das Leben, in ihnen wächst man praktisch auf", betont die Abgeordnete deren Bedeutung. "Das ist die erste Anhebung der Bundesjugendförderung seit mehr als 20 Jahren. Für jeden fünften Euro gibt es damit in Zukunft einen sechsten dazu", unterstreicht die Abgeordnete auch die heutigen Aussagen von Staatssekretärin Claudia Plakolm zum Budget.

Mit der Bundesjugendförderung werden Maßnahmen der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit durch den Bund gefördert. Im Fokus stehen insbesondere die Förderung der Entwicklung von geistigen, psychischen, körperlichen, sozialen, politischen, religiösen und ethischen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. (Schluss)

