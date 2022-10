Städtebund fordert Qualitätsoffensive für Ganztagsschulen – personell und finanziell

Neue Studie von AK und KDZ zeigt notwendige Reformen auf.

Wien (OTS) - Der Österreichische Städtebund befürwortet die heute, Freitag, 14. Oktober, vorgestellten Forderungen der Arbeiterkammer und des ÖGB im Bereich Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung. Eine aktuelle Studie des KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung im Auftrag der AK, zeigt klar, dass vollausgebaute Angebote für Kinder und Jugendliche in diesem Bereich einen großen Beitrag zur Wertschöpfung im Land beitragen. „Deshalb können wir die Forderungen der Arbeiterkammer und des ÖGB nur ganz klar unterstützen“, betont Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger.



Und Weninger weiter: „Für uns gilt, dass jedes Kind die gleichen Chancen bekommt, unabhängig vom Geldbörsel der Eltern, unabhängig vom Wohnort. Ganztägige Betreuung leistet nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, sondern auch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“



Die Forderungen des Österreichischen Städtebundes

„Um ein qualitätsvolles Angebot für unsere Kinder anbieten zu können, braucht es für die Städte und Gemeinden als Schulerhalter eine langfristige Absicherung der Finanzierung des laufenden Betriebs sowie klare Zuständigkeiten (insbesondere beim Personal). Weiters braucht es verbesserte pädagogische Konzepte, Hilfestellungen in der Organisation des Schulbetriebs und zusätzliches Geld für die Nachmittagsbetreuung“, sagt Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger.



„Nur so können wir Kindern und Jugendlichen eine gute Bildung angedeihen lassen. In Kinder und Jugendliche zu investieren lohnt sich, denn sie sind die Erwachsenen von morgen. Schon jetzt sind sie mit Energie- und Klimakrise, Teuerung und dem Krieg vor unserer Haustür großen Umwälzungen ausgesetzt; schauen wir auf sie, schauen wir auf unsere Zukunft“, betont Weninger abschließend.

