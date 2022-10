Gedenken an Janusz Korczak im Bezirksmuseum Brigittenau

Eintritt frei am 20.10. (18.00 Uhr), Infos: bm1200@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Janusz Korczak (1878–1942) war ein polnischer Mediziner, Pädagoge und Schriftsteller, der durch sein großes soziales Engagement, als Autor von Büchern über die achtsame Erziehung von Kindern, als Verfasser von Kinder- und Jugendliteratur sowie als Waisenhaus-Leiter bekannt wurde. Im August 1942 ging der oft „Vater der Kinderrechte“ genannte Humanist gemeinsam mit seinen jungen Schützlingen im NS-Vernichtungslager Treblinka freiwillig in den Tod. Am Donnerstag, 20. Oktober, richtet die „Österreichische Janusz Korczak Gesellschaft“ im Festsaal des Bezirksmuseums Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) eine Gedenkveranstaltung aus. Von 18.00 bis 19.00 Uhr wird an die Verdienste des Erziehers erinnert und das Thema „Korczaks Weg zur Demokratisierung (am Beispiel seines bedeutenden Kinderromans ‚König Hänschen I.‘)“ behandelt. Der Eintritt ist gratis. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Auskünfte: Telefon 330 50 68 (Museumsleiter: Richard Felsleitner), E-Mail bm1200@bezirksmuseum.at.



Moderatorin der Gedenkfeier anlässlich des 80. Todestages von Janusz Korczak ist Heide Manhartsberger-Zuleger. Karl Garnitschnig erläutert den Teilnehmer*innen seine persönlichen „Gedanken zum ‚Kinderparlament‘ Korczaks“. Eine Lesung von Frank Michael Weber und ein Musik-Programm mit Esther Wratschko runden die Hommage an den Pädagogen ab. Die „Österreichische Janusz Korczak Gesellschaft“ ist ein gemeinnütziger Verein, der über seine Aktivitäten im Internet berichtet: www.janusz-korczak.at.

