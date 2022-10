AVISO – „Mitreden macht Schule“ SOS-Kinderdorf mit Klassenzimmer am Karlsplatz

Wien (OTS) - SOS-Kindedorf baut am Donnerstag (20.10.) ein symbolisches Klassenzimmer am Wiener Karlsplatz auf. Die Installation macht auf die neue Kampagne für mehr Mitspracherecht von Schüler*innen an Österreichs Schulen aufmerksam.

Von 11 bis 12 Uhr gibt es die Möglichkeit für ein Pressegespräch mit der Kinderrechtsbeauftragten Birgit Schatz. Um 16 Uhr findet ein Poetry-Slam von jungen Menschen zum Thema Schule statt. Neben einer großen Tafel und alten Schulbänken machen von 11 bis 17 Uhr Aktivist*innen von SOS-Kinderdorf darauf aufmerksam, dass sich im Schulsystem dringend etwas ändern muss.

Medientermin - SOS-Kinderdorf mit Klassenzimmer am Karlsplatz

11:00 -12:00h Pressegespräche mit Birgit Schatz



16:00h Poetry-Slam von jungen Menschen zum Thema Schule



Datum: 20.10.2022, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Karlsplatz, 1040 Wien, Österreich

