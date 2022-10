„Bürgeranwalt“: Kein Kostenersatz für ein Blutzucker-Messgerät?

Kein Kostenersatz für ein Blutzucker-Messgerät, bei dem man nicht täglich stechen muss. Warum wird es nicht finanziert?

Herr Gruber aus St. Pölten ist Diabetiker. Damit er sich nicht mehr täglich selbst Blut abnehmen muss, hat er bei der Österreichischen Gesundheitskasse um Kostenübernahme für ein neues Blutzuckermesssystem angesucht, mit dem er nur alle 14 Tage eine Nadel setzen müsste. Die Gesundheitskasse hat eine Kostenübernahme allerdings abgelehnt. Im Studio diskutieren Volksanwalt Bernhard Achitz und der Chefarzt der ÖGK, ob nicht doch bezahlt werden müsste.

Eine teure Stützmauer ist gekippt. Wer muss für den Schaden aufkommen?

Frau M. aus Gallspach hat sich an die Redaktion „Bürgeranwalt“ gewandt. Zitat: „Befinde mich in einer Notsituation. Vor zwei Jahren Haus gebaut mit einer Baufirma. Bauleiter bei dieser Firma hat mit seiner eigenen Firma zusätzlich die notwendige Stützmauer im Wert von 15.000 € errichtet. Nach nicht mal einem Jahr war der Mangel schon sichtbar ..., dann folgte Ende März der Abriss der Mauer … Bitte um Hilfe – damit ich gehört werde.“ Im Studio wird nun diskutiert, wer wann was zu tun hätte.

Nachgefragt: Heizkostenzuschuss

Die Pensionistin Kerstin M. aus Ebergassing hatte bei der Gemeinde einen Heizkostenzuschuss beantragt. Der Antrag wurde aber mit der Begründung abgelehnt, der Heizkostenzuschuss werde ausschließlich an Gemeindebewohner/innen mit österreichischer Staatsbürgerschaft ausgezahlt. Frau M. ist gebürtige Deutsche, lebt und arbeitete aber seit 2007 in Österreich. Volksanwalt Bernhard Achitz hielt diese Praxis für EU-rechtswidrig. Was hat sich seit dem letzten Bericht im März getan?

