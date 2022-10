RIHA Film und ORF präsentierten Georg Rihas „Universum“-Zweiteiler „Österreichs Erbe für die Welt“ im Wiener Gartenbaukino

TV-Premiere am 18. und 25. Oktober jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreichs wertvollste Schmuckstücke stehen als „Erbe der gesamten Menschheit“ unter internationalem Schutz der UNESCO:

spektakuläre Bauwerke, Belege versunkener Kulturen, zeitlose Siedlungen, uralte Stadtkerne und der regionale Reichtum der Natur. Die neue „Universum“-Produktion „Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten“ von Regisseur Georg Riha fasst Österreichs vielfältiges Welterbe erstmals filmisch zusammen. Die beeindruckende Entdeckungsreise führt am Dienstag, dem 18. und 25. Oktober 2022, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2 über Dächer, Seen, Flüsse, Berge und Täler. Anlass des Doku-Zweiteilers ist das internationale Welterbe-Übereinkommen, das den Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern von außergewöhnlichem universellem Wert garantieren soll. Vor 50 Jahren wurde es von den heute 193 Mitgliedsstaaten der UNESCO – der für Bildung, Wissenschaft und Kultur zuständigen Organisation der Vereinten Nationen – unterzeichnet. Vor 30 Jahren hat sich Österreich dem Übereinkommen angeschlossen und seitdem die Liste der Welterbestätten um zwölf exklusive Gebiete bereichert, deren Zerstörung oder Verfall dem Grundgedanken nach ein unwiederbringlicher Verlust für die Menschheit wären.

Begleitet von der Stimme Peter Simonischeks wurden am Donnerstag, dem 13. Oktober, erste Einblicke in die bildgewaltige „Universum“-Reise durch Österreichs Welterbestätten in Anwesenheit von Regisseur und Produzent Georg Riha, der Kaufmännischen Direktorin des ORF, Eva Schindlauer, Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission, UNESCO-Österreich-Generalsekretär Martin Fritz und dem stellvertretenden UNESCO-Österreich-Geschäftsführer Florian Meixner im Wiener Gartenbaukino präsentiert. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Förderstellen sowie österreichischen Naturfilmproduzenten und -filmer/innen u. a. unter den Premierengästen: Nationalpark-Kalkalpen-Geschäftsführer Volkhard Maier, MUK-Rektor Andreas Mailath-Pokorny, der frühere Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad, Ex-Politikerin Heide Schmidt, „Club 2“-Legende Peter Huemer, Manfred Christ, für Konzept und Text des Welterbe-Zweiteilers verantwortlich, Schauspieler und „Universum“-Stimme Peter Simonischek und „Universum“-Chef Gernot Lercher.

„Österreichs Erbe für die Welt“ entstand als Koproduktion von RIHA Film und ORF in Zusammenarbeit mit BM für Kunst und Kultur, BM für Klimaschutz, Land NÖ, Land OÖ, Salzburg Tourismus, Land Steiermark, Stadt Graz, CineStyria Filmcommission, Nationalpark Kalkalpen, Wildnisgebiet Dürrenstein, Schönbrunn Group, Stadt Baden, VGR und der Österreichischen UNESCO-Kommission.

Regisseur und Produzent Georg Riha: „Das Entdecken von bildlichen Metamorphosen aus neuartigen Perspektiven soll einen differenzierten Blick auf die Natur und den Menschen schaffen“

„In all meinem bisherigen Schaffen als Dokumentarfilmer stand die Ambivalenz des Menschen zur Natur im Mittelpunkt, das fragile Gleichgewicht, welches der Mensch zunehmend beschädigt. Gleichzeitig ist es mein Appell für mehr Achtsamkeit im Umgang mit unserer Umgebung: Innehalten und sich bewusst machen, dass unser heutiges Handeln nachfolgende Generationen zu spüren bekommen. Die Schönheit und Vielfalt, die Einzigartigkeit, aber auch Verletzlichkeit der kulturellen Schätze dieses Landes zu erhalten, wurde uns von vorangegangenen Generationen aufgetragen, und mir ist es ein großes Anliegen, diese Verantwortung und notwendige Rücksichtnahme den Menschen vor Augen zu führen. Die in Österreich zwölf vorhandenen Kultur- und Naturwelterbestätten, die vielfältigen historischen (Kultur-)Leistungen des Menschen, die Landschaftsprägungen stehen dafür Pate. Das Mittel der Wahl dafür war und ist das Beobachten aus der Luft. Das Entdecken von bildlichen Metamorphosen aus neuartigen Perspektiven soll einen differenzierten Blick auf die Natur und den Menschen schaffen, in eine andere Dimension führen, aber auch größere Zusammenhänge aufzeigen.“

Eva Schindlauer, Kaufmännische Direktorin des ORF: „Den ORF und auch insbesondere mich verbindet eine jahrelange Zusammenarbeit mit Georg Riha, die ich sehr schätze und die zeigt, dass auch zwei aufeinanderprallende Welten – seine kreative Welt der Kunst und Kultur sowie meine harte Welt der Fakten und Zahlen – miteinander harmonieren können. Es freut mich sehr, dass wir dieses wunderbare Projekt gemeinsam auf die Welt gebracht haben. Wir möchten großartige öffentlich-rechtliche Produktionen wie diese auch in Zukunft abbilden und sie den Menschen als ORF für alle – für alle Ziel- und Altersgruppen sowie auf allen Ausspielwegen – zugänglich machen. Das ist unser Auftrag.“

Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission:

„Georg Riha schafft es wie kein anderer, die Schönheit und Sensibilität des Welterbes in Bilder zu verwandeln“

„Vor 50 Jahren wurde die UNESCO-Welterbekonvention verabschiedet, vor 30 Jahren trat Österreich diesem bedeutenden Übereinkommen bei. Anlässlich dieses doppelten Jubiläums könnte Georg Riha dem österreichischen Welterbe kein würdigeres Geschenk machen, als die einzigartigen Kultur- und Naturstätten in diesem Land, die unter dem besonderen Schutz der UNESCO stehen, von ihren besten Seiten zu zeigen. Schutz und Bewahrung unserer außergewöhnlichen, universell wertvollen Welterbestätten setzt ein breites Bewusstsein für die Besonderheiten und die Schutzbedürftigkeit dieser Orte, Landschaften und Denkmäler voraus. Nur so kann es uns – als Republik, aber auch als Weltgemeinschaft – gelingen, unser gemeinsames Erbe für kommende Generationen zu bewahren. Georg Riha schafft es wie kein anderer, die Schönheit und Sensibilität des Welterbes in Bilder zu verwandeln und dieses Bewusstsein in uns zu wecken – ganz im Sinne der Welterbekonvention.“

„Universum“-Zweiteiler „Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten“

Georg Rihas „Universum“-Reise durch Österreich führt vom römischen und kaiserlichen Wien über Seen, den Dachstein, Hallstatt, zur Semmeringbahn, zu Schlössern und Klöstern in Salzburg und Graz, zu Buchenurwäldern, in die Wachau und entlang der Donau bis zum Neusiedler See; stetig begleitet von Fauna und Flora – von Salzburgs erstaunlicher Schwarzer Mörtelbiene bis zu den raren Wildkatzen der Wachau. Die Kamera blickt überdies Menschen über die Schulter, die sich der heiklen Welterbestätten angenommen haben oder dort ihren Alltag verbringen, sei es als Restaurateure, als Berufsfischer, als Wissenschafter, Nationalpark-Ranger oder Weinhauer.

Nähere Infos zum „Universum“-Zweiteiler „Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten“ und weitere Zitate sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) werden die beiden Dokumentationen österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

