Das MAK trauert um Isolde Maria Joham

Wien (OTS) - „Mit Isolde Maria Joham verliert die internationale Kunstszene eine der prägendsten Pionierinnen und Virtuosinnen im Bereich Glaskunst und Malerei. Schon in ihren frühen Jahren gestaltete sie den herausragenden Glasfensterzyklus in der MAK Säulenhalle. Seit damals ist das MAK der Ausnahmekünstlerin verbunden. Durch ihre Glasfenster wird ihr Licht weiter im MAK scheinen“, zeigt sich Lilli Hollein, Generaldirektorin des MAK, betroffen über das Ableben der bedeutenden Künstlerin.

Isolde Maria Joham, verheiratete Höllwarth, wurde Ende der 1970er Jahre vom damaligen MAK Direktor Wilhelm Mrazek mit der Realisierung der monumentalen Glasfenster (1969–70) im Stiegenaufgang der MAK Säulenhalle beauftragt. Sie ersetzen bis heute die im Krieg zerstörten Originalfenster. Ab den 1950er-Jahren beschäftigte sich Joham, Absolventin der Modeschule Hetzendorf, der Malereiklasse der damaligen Akademie für angewandte Kunst, und langjährige Lektorin für Malerei und Glaskunst an der damaligen Hochschule für angewandte Kunst (heute Universität für angewandte Kunst), intensiv mit Glasfenstern und Glasmosaiken und schuf bis in die 1970er-Jahre Arbeiten in diesen Materialien.

Joham wollte eigentlich Mathematik studieren, nicht Malerei. Die Fenster im MAK, die als Gestaltungsprinzip das Quadrat als Inbegriff der Malerei und den Kreis als Symbol des Geistes beinhalten, bezeichnete Joham selbst in einem ORF Interview als „Meditationsbilder“, sogenannte Mandalas. Die Glasfenster wurden von Isolde Maria Joham auch handwerklich selbst angefertigt. Die traditionelle Technik der Bleiverglasung wurde hier in zeitgenössischer Farbgebung und Komposition fortgeführt.

Die MAK Sammlung bewahrt nicht nur die Entwürfe zu den Glasfenstern, sondern auch zahlreiche weitere Arbeiten von ihr in Glas.

Das tiefe Mitgefühl des MAK gehört der Familie und den Angehörigen.

