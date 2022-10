Michael Häupl: Armut frisst Demokratie

Wien (OTS) - „Wenn in Österreich Mütter eine Nacht lang in der Schlange anstehen, um in der Früh ein Lebensmittelpaket für ihre Familie zu erhalten – dann ist das ein inakzeptabler Zustand!“ zeigt sich der Präsident der Volkshilfe Wien, Michael Häupl, besorgt über die aktuelle Armutsentwicklung, die sich anhand der rapide ansteigenden Anzahl an Hilfesuchenden bei der Lebensmittelausgabe der Volkshilfe abzeichnet. „Armut frisst Demokratie – diese Gefahr gilt es abzuwenden!“ so Häupl.



Häupl betont: „Wir brauchen eine Kindergrundsicherung – und zwar jetzt! Diese Verantwortung liegt bei der Bundesregierung und diese ist aufgerufen, dafür Sorge zu tragen, dass kein Kind in unserem Land mit knurrendem Magen in der Schule sitzt!“



Lebensmittelspenden: Darf es ein bisserl mehr sein?



„Im Rahmen unserer jährlichen Lebensmittelsammlung zum Tag gegen Armut, kann jede und jeder mit dem zusätzlichen Einkauf von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln einen Beitrag leisten“ erklärt Volkshilfe Wien Geschäftsführerin, Tanja Wehsely, den Ablauf der Sachspendenaktion. „Alle gesammelten Produkte, werden danach im Rahmen der Volkshilfe Essenspakete an armutsbetroffene Menschen weitergegeben“ führt Wehsely aus.



Ältere Menschen immer stärker von Armut betroffen



„Wir dürfen auch nicht auf die älteren Menschen vergessen, die nicht mehr arbeiten können und deren Pensionen zur Mitte des Monats aufgebraucht sind. Immer mehr Menschen mit Mindestpension wissen nicht mehr weiter und sind auf unsere Solidarität und Hilfe angewiesen“ verweist Lilli Gneisz, Geschäftsführerin des Vereins Volkshilfe Wien auf die akute Notlage vieler Seniorinnen.



