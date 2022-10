Favoriten: „Ecker-Trio“ gastiert im Waldmüller-Zentrum

Frühschoppen am 16.10. (15 Euro), Auskunft: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - Arge Strapazen für die „Lachmuskeln“ stellt die auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Organisationchefin der Vereinigung „Kultur 10“, Roswitha Jarolim, den Besucher*innen des gemütlichen „Waldmüller-Zentrums“ (10., Hasengasse 38) in Aussicht. Am Sonntag, 16. Oktober, geht dort um 11.00 Uhr ein „Frühschoppen“ mit dem „Hans Ecker-Trio“ los. Hans Ecker, Rudi Bichler und Peter Jägersberger halten sich an die Devise „Hier rennt der Wiener Schmäh“ und sind bekannt als „Legenden des Wiener Heurigenkabaretts“. Heiterkeit ist Trumpf bei diesen drei Herren, die bis 14.00 Uhr ein buntes Programm mit viel Wortwitz, „wienerischen“ Liedern und modernen Wohlklängen präsentieren. Der Eintritt zur Matinee kostet 15 Euro („Musik-Beitrag“). Information und Platz-Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.



Die Zuhörerschaft soll die geltenden Corona-Vorgaben beachten. Der Titel der letzten Live-CD des Trios lautet „Bauchiweh vom Lachen!“. Von humorigen Moderationen und originellen Parodien bis hin zu „Wienerliedern im neuen Gewand“ erstrecken sich die Darbietungen der Unterhalter. Dazu betont Hans Ecker: „Mia san wia ma san!“. Details im Internet: www.hans-ecker-trio.at.



Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse