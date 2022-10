AVISO: Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien

Auszeichnung ehrt österreichische Forscherin der Informationstechnologie

Wien (OTS) - Die Stadt Wien würdigt bereits zum fünften Mal eine österreichische Forscherin für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Informationstechnologie. Unter den vier nominierten Kandidatinnen hat eine unabhängige Fachjury die Siegerin bestimmt. Im Rahmen der Digital Days 2022 verleiht die Stadt Wien jedes Jahr den Hedy Lamarr Preis gemeinsam mit der DigitalCity.Wien und der Klima- und Innovationsagentur UIV Urban Innovation Vienna.

Vor der Verleihung des Hedy Lamarr Preises werden auch die Gewinnerinnen des diesjährigen Digital Girls Hackathon Wien geehrt, bei dem Schüler*innen im Alter von 13 bis 14 Jahren erstmals im Bereich Game Design und Programmieren gegeneinander angetreten sind und Mini-Spiele entwickelt haben.

Eckdaten der Preisverleihung

Datum : 19. Oktober 2022, 18.00 Uhr

: 19. Oktober 2022, 18.00 Uhr Ort : Impact Hub Vienna, Lindengasse 56, 1070 Wien

: Impact Hub Vienna, Lindengasse 56, 1070 Wien Anmeldung zu den Digital Days & zum Hedy Lamarr Preis: https://didays.digitalcity.wien/

Medienvertreter*innen sind herzlich willkommen! Anmeldung unter djuric@urbaninnovation.at

Programmüberblick

Begrüßung: Sandra Heissenberger, stv. CIO der Stadt Wien

Keynote: Barbara Steininger, IT-Redakteurin bei trend

Jurybegründung: Laura Kovacs, TU Wien

Preisüberreichung: Kathrin Gaál, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen & Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Moderation: Sonja Kato

Die Nominierten für den diesjährigen Hedy Lamarr Preis

Shqiponja Ahmetaj, TU Wien (Forschungsfokus: Werkzeuge und Methoden für intelligentes Datenmanagement)

Georgia Avarikioti, TU Wien (Forschungsfokus: Distributed Computing mit Fokus auf Blockchain-Technologie)

Katalin Fazekas, TU Wien (Forschungsfokus: Verbesserung von vollautomatischen, logikbasierten Methoden für sicherere Computersysteme)

Manuela Geiß, Software Competence Center Hagenberg (Forschungsfokus: Künstliche Intelligenz in biomedizinischen Anwendungen)

Über den Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien

Der Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien zeichnet Forscherinnen in Österreich für besondere Leistungen im Bereich der Informationstechnologie aus. Er betont die Rolle und Bedeutung von Frauen in der IT-Branche. Namensgeberin ist die in Wien geborene Hollywood-Schauspielerin und Wissenschaftlerin Hedy Lamarr. Die Stadt Wien verleiht den Hedy Lamarr Preis jedes Jahr gemeinsam mit der DigitalCity.Wien und der Klima- und Innovationsagentur UIV Urban Innovation Vienna. Der Preis ist mit EUR 10.000 dotiert. Die bisherige Preisträgerinnen sind Johanna Pirker, Laura Nenzi, Martina Lindorfer und Verena Fuchsberger-Staufer.

Weitere Informationen

DigitalCity.Wien und Hedy Lamarr Preis

Digital Girls Hackathon der DigitalCity.Wien

UIV Urban Innovation Vienna

