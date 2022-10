Studie zeigt die Voraussetzungen für erfolgreich regulierten Online-Glücksspielmarkt und besseren Spielerschutz auf

Wien (OTS) - Eine neue Studie zur Regulierung des Online-Glücksspiels in Europa zeigt, dass eine hohe Kanalisierungsrate eine wirksame Durchsetzung regulatorischer Vorgaben ermöglicht und positive Auswirkungen auf Steuereinnahmen und den Spielerschutz hat.

Autor der unabhängigen Studie ist die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft BDO im Auftrag von Entain. Entain ist ein global führendes Online-Sportwetten und Glücksspielunternehmen und in Österreich unter seiner Marke bwin tätig, eine der bekanntesten Sportwettenmarken Österreichs.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie zählen:

• Ein tragfähiger Rechtsrahmen fördert einen hohen Anteil des regulierten Online-Glücksspiels im Rahmen eines nationalen Lizenzsystems.

• Hohe Kanalisierungsraten wirken sich positiv auf den Spielerschutz, die Prävention illegaler Aktivitäten und die Höhe der Steuereinnahmen aus. Flankierende Maßnahmen sind notwendig, um zu verhindern, dass Kunden illegale Websites auf dem Schwarzmarkt nutzen.

• Die Attraktivität eines regulierten Online-Wett- und Glücksspielmarktes ist an tragfähige Steuersätze gebunden. Ein Steuersatz, der in der Lage ist, eine hohe Kanalisierungsrate sowie hohe Steuereinnahmen zu erzielen, liegt bei etwa 20 Prozent auf den Bruttospielertrag.

• Lizenzsysteme sind in Europa zu einer akzeptierten Form der Regulierung von Wetten und Glücksspielen geworden. Während 2009 nur sechs europäische Länder ein Lizenzsystem eingeführt hatten, ist diese Zahl bis 2022 auf 20 europäische Länder angestiegen.

• Unter 24 europäischen Ländern finden sich die 14 höchsten Kanalisierungsraten in Ländern mit offenen Lizenzsystemen (2020). Die höchsten Kanalisierungsraten finden sich im Vereinigten Königreich (97 Prozent), Estland (91 Prozent), Italien (91 Prozent) und der Tschechischen Republik (90 Prozent).

• In Märkten, in denen offene Lizenzsysteme eingeführt wurden, erzielen lokal lizenzierte Betreiber ein erhebliches Wachstum. Auch bestehende etablierte Monopolanbieter konnten ihre Einnahmen auch nach der Einführung eines offenen Lizenzsystems steigern. Monopole aufrechtzuerhalten, hat laut Untersuchung einer Stichprobe hingegen den unregulierten Markt gefördert.

• In Österreich wird die Kanalisierungsrate je nach Quelle auf 35 bis 61 Prozent geschätzt. Dies deutet darauf hin, dass ein größerer Anteil von Sportwetten und Glücksspielen im Internet in Österreich mit weniger regulatorischer Aufsicht stattfindet als in Ländern mit den höchsten Kanalisierungsraten. Das kann sich negativ auf den Spielerschutz auswirken.



Marc Lange, Geschäftsführer von Entain Österreich, diskutierte die Ergebnisse der Studie am Donnerstag, 13. Oktober 2022 in der britischen Botschaft in Wien: „Wir sind überzeugt, dass ein modernes Lizenzsystem in Österreich erforderlich ist, dass die Wahlmöglichkeit für Kunden und den Spielerschutz in den Mittelpunkt stellt und den Behörden ermöglicht, Online-Wetten und Glücksspiele durch klar definierte Vorschriften effektiv zu kontrollieren.“

„Entain will in Österreich mit bwin weiterhin ein führender Anbieter mit höchstem Anspruch an die Integrität unseres Angebots sein – und der Spielerschutz steht dabei im Mittelpunkt. Durch unsere globale Präsenz auf regulierten Märkten haben wir viel Wissen und Erfahrung mit Maßnahmen für den Konsumentenschutz und hochmoderne Schutzmaßnahmen für verantwortungsvolles Spielen, die in Österreich angewendet werden können,“ so Lange.

Entain ist in über 40 regulierten oder aktuell regulierenden Märkten tätig und hat in jedem seiner Schlüsselmärkte eine führende Position eingenommen. Die Entain-Gruppe hat ihre wichtigsten Verpflichtungen zu Umwelt, Sozialem und verantwortungsvoller Unternehmensführung in ihrer Nachhaltigkeitscharta im November 2020 dargelegt: „Wir wollen in den Märkten, in denen wir tätig sind, lokale Lizenzen erhalten und können auf eine solide Erfolgsbilanz bei der Lizenzvergabe in ganz Europa und darüber hinaus verweisen. Derzeit erwirtschaften wir 99 % unserer Einnahmen in regulierten Märkten und wir arbeiten hart daran, das auf 100 % zu erhöhen. Wir wollen verantwortungsvoll agieren, Best Practices in der Unternehmensführung fördern, in unsere Mitarbeiter investieren und uns auch lokal mit sozialen Projekten engagieren.“

Die Entain-Gruppe entwickelt und verwendet bahnbrechende Technologie im Bereich des Spielerschutzes, wie etwa durch das Advanced Responsibility and Care™-Programm (ARC). ARC ermöglicht es Entain, Anzeichen von Risiken zu frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf einzugreifen, um mit dem Kunden zu interagieren, wie z. B. Einsätze zu begrenzen, ein Spiel zu unterbrechen oder zu stoppen. ARC ist bereits in Großbritannien aktiv und wird international getestet, darunter auch in Österreich. Weitere Informationen zur Einführung von ARC werden auf der Veranstaltung Entain Sustain am 19. Oktober 2022 bekannt gegeben.

HINWEIS: Die Zusammenfassung der Studie von BDO enthält nicht alle Aussagen der unabhängigen Studie. Um Zugang zur BDO-Studie zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Simon Priglinger-Simader, Regulatory Affairs Manager bei Entain: simon.priglinger-simader @ entaingroup.com



Über bwin und Entain plc

bwin ist eine der bekanntesten Marken für Sportwetten und obwohl bwin global tätig ist, hat es mit rund 470 Mitarbeitern in Wien eine wahrhaft österreichische DNA.

Die Marke gehört zu Entain plc (LSE: ENT), ein FTSE 100-Unternehmen und eine der weltweit größten Sportwetten- und Gaminggruppen, die sowohl online als auch im stationären Geschäft tätig ist. Die Gruppe besitzt ein umfassendes Portfolio an etablierten Marken. Zu den Sportwettenmarken gehören bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds und Sportingbet. Zu den Gamingmarken gehören CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, Ninga Casino, Optibet, Partypoker und PartyCasino. Die Gruppe besitzt eine proprietäre Technologie für alle ihre Kernproduktvertikalen und bietet zusätzlich zu ihrem B2C-Geschäft Dienstleistungen für eine Reihe von Drittkunden auf B2B-Basis an.

Die Gruppe hat ein 50/50-Joint-Venture, BetMGM, ein führendes Unternehmen im Bereich Sportwetten und iGaming in den USA. Entain stellt die Technologie und die Fähigkeiten zur Verfügung, die BetMGM stark machen, sowie exklusive Spiele und Produkte, die speziell in den hauseigenen Spielstudios entwickelt werden. Die Gruppe ist in Großbritannien steuerlich ansässig und in insgesamt 31 regulierten oder regulierenden Gebieten tätig. Entain ist ein führendes Unternehmen im Bereich ESG, Mitglied von FTSE4Good und DJSI und wird von MSCI mit AA bewertet. Die Gruppe hat sich das wissenschaftlich gestützte Ziel gesetzt, bis 2035 kohlenstofffrei zu sein, und unterstützt über die Entain Foundation eine Vielzahl von Initiativen, die sich auf sicheres Gaming, Breitensport, Vielfalt in der Technologie und Gemeinschaftsprojekte konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gruppe: www.entaingroup.com



