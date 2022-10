FPÖ – Kickl: „Reinhard Bösch hat über viele Jahre besonders unsere Landesverteidigungspolitik geprägt“

„Ich wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt viel Gesundheit, Zufriedenheit und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben!“

Wien (OTS) - „Mit dem Abschied unseres ‚Heeres-Fürsprechers‘ Dr. Reinhard E. Bösch aus dem Nationalrat geht mit Ende Oktober wahrlich eine lange andauernde politische Ära in unserer Gesinnungsgemeinschaft zu Ende. Um es mit Schiller zu sagen: ‚Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer mehr traurig als erfreulich.‘ Dennoch freuen wir uns im Parlamentsklub auch auf die Arbeit mit seinem Nachfolger Thomas Spalt, der auch Reinhard Böschs volle Unterstützung genießt. In der parlamentarischen Bundesheerkommission bleibt uns Reinhard Bösch zum Glück noch bis 31. Dezember 2026 erhalten“, sagte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

„Hinter Reinhard Bösch liegt ein gewaltiger politischer Zeitabschnitt, den nur sehr wenige österreichische Politiker aufweisen können, der für ihn 1989 auf landespolitischer Ebene als Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag begann, ihn 1994 über den Bundesrat schließlich 1999 in den Nationalrat führte, in dem er bis jetzt unter anderem als stellvertretender Klubobmann, Sprecher in den Bereichen Außen- und Entwicklungspolitik, Verteidigung und Europa und als Obmann des parlamentarischen Landesverteidigungsausschusses fungierte. Alle Funktionen, die er innehatte, übte er umsichtig, mit hoher Konsequenz, hart in der Sache sowie mit großem inhaltlichem Wissen und vor allem mit Weitblick aus. Vor allem seiner Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass das Österreichische Bundesheer nun endlich ein höheres Budget bekommen wird“, betonte Kickl.

„Reinhard Bösch hat seinen politischen Mitbewerbern immer einen wertschätzenden Stil entgegengebracht und über viele Jahre besonders unsere Landesverteidigungspolitik geprägt. Es war für mich immer eine Freude, Erfahrung und vor allem Ehre, mich mit ihm über mannigfaltige Themen austauschen zu können. Ich wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt viel Gesundheit, Zufriedenheit und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die in einem so umtriebigen Politikerleben leider allzu oft viel zu kurz kommen, nämlich für seine Familie, Freunde und Hobbys. Ich bin mir sicher, dass auch zukünftig der Kontakt nicht verloren gehen wird und ich werde gerne auf seine prägnanten Expertisen zurückgreifen“, so der FPÖ-Bundesparteiobmann.

