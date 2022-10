Volkshilfe NÖ: Kinderarmut abschaffen

17. Oktober: Internationaler Tag für die Beseitigung der Armut

Wiener Neustadt (OTS) - Am heurigen „Tag gegen Armut“ rückt die Volkshilfe wiederholt die Kinderarmut in Österreich in den Fokus. Jedes 5. Kind ist von Armut betroffen, auch in Niederösterreich. Die Einführung einer Kindergrundsicherung ist ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung von Armut. Über 20.000 Menschen haben bereits die Petition für die Abschaffung von Kinderarmut unterzeichnet!

„Wir setzen uns gemeinsam mit engagierten Menschen gegen soziale Ungerechtigkeit und Ausgrenzung von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen ein“, so der Präsident der Volkshilfe NÖ Prof. Ewald Sacher, „wir fordern gleiche Chancen und ein gutes Leben für alle Kinder, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Wir müssen Kinderarmut abschaffen!“

„Durch die Pandemie und die Teuerung ist der finanzielle Druck noch weiter gestiegen und es ist kein Ende in Sicht“, erläutert der Geschäftsführer der Volkshilfe NÖ Gregor Tomschizek, „wir müssen allen Kindern einen fairen Start ins Leben ermöglichen. Sie sollen die Chance auf ein sorgenfreies, erfülltes und freies Leben haben.“

„Die Einführung einer Kindergrundsicherung ist ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung von Armut“, da sind sich die Vorsitzenden der Volkshilfe-Bezirksvereine in ganz Niederösterreich sicher, „so können wir Kinderarmut abschaffen.“

Unterzeichnen Sie die Petition für die Abschaffung von Kinderarmut:

https://www.kinderarmut-abschaffen.at/petition/

