Neugestaltung Ortsdurchfahrt Haslarn

Arbeiten abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Die Bauarbeiten für die Neugestaltung und Optimierung der Ortsdurchfahrt Haslarn (Bezirk Krems) im Zuge der Landesstraße L 7148 sind abgeschlossen. Dabei wurde zum einen die Fahrbahn der L 7148 auf einer Länge von etwa 250 Metern komplett neu hergestellt und im Kurvenbereich ausgebaut und zum anderen die straßenbegleitende Wandmauer gereinigt und verfugt. Im Zuge dieser Baumaßnahmen wurde eine Kapelle neben der L 7148 barrierefrei zugänglich gemacht. Die Bauarbeiten führte die Straßenmeisterei Pöggstall in Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region durch. Die Gesamtbaukosten betragen 90.000 Euro, wobei die Materialkosten für die Arbeit an der Entwässerung und an der Kapelle von der Marktgemeinde Maria Laach getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

