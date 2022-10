Wirtschaftsbund fordert geförderte Energieaudits für heimische Betriebe

Egger: „Nach dem Milliarden-Budget für das Klimaministerium muss BM Gewessler liefern. Die Transformation gelingt nur mit den KMUs!“

Wien (OTS) - „Finanzminister Magnus Brunner hat gestern ein nachhaltiges und weitsichtiges Bundesbudget für das Jahr 2023 präsentiert. Dabei wurden auch Milliarden für die Transformation der Wirtschaft bereitgestellt. Jetzt liegt es an Klimaministerin Gewessler diese Summen auch entsprechend einzusetzen. Die Klima- und Transformationsoffensive kann nur gemeinsam mit den KMUs unseres Landes gelingen“, sagt WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

KMUs anscheinend nicht im Transformationsbudget bedacht

Aufgrund der explodierenden Energiepreise wissen viele heimische Betriebe nicht mehr, wie sie überleben sollen. Die kürzlich präsentierte Klima- und Transformationsoffensive soll privaten Haushalten und der österreichischen Industrie nun bis 2030 5,7 Milliarden Euro für die nachhaltige Transformation zur Verfügung stellen. Anscheinend nicht bedacht wurden 98% der Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich, die mit ihren Klein- und Mittelbetrieben jedoch maßgeblich zum Wohlstand unseres Landes beitragen. Es liegt jetzt an Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler das Budget der Klima- und Transformationsoffensive zur Stärkung der heimischen Unternehmen, insbesondere unserer KMUs, und für einen konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandort Österreich einzusetzen. Deshalb fordert der Wirtschaftsbund von Ministerin Gewessler eine Energieauditoffensive, die wirksam und unbürokratisch den österreichischen Wirtschaftsstandort stärkt.

„Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind bereit, Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Oftmals fehlt es jedoch an notwendiger Expertise und Erfahrung, um die Einsparungspotenziale im eigenen Unternehmen ausfindig zu machen. Ich appelliere daher eindringlich an Bundesministerin Gewessler, das Budget aus der Klima- und Transformationsoffensive sinnvoll einzusetzen und Energieaudits für Unternehmen in Zukunft zu unterstützen. Energieaudits sind eine notwendige Voraussetzung für Betriebe, um gemeinsam mit Expertinnen und Experten angemessene Energiesparmaßnahmen planen und umsetzen zu können“, so Egger weiter.

Nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz gehen Hand in Hand

„Die Politik kann nicht ununterbrochen fordern Energie einzusparen, ohne dafür die notwendigen Voraussetzungen für Unternehmen zu schaffen. Um globale Herausforderungen zu lösen, müssen nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz Hand in Hand gehen. Die Frau Umweltministerin muss endlich verstehen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Teil der Lösung sind und nicht des Problems“, so Egger.

