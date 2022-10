Zwei weitere Fahndungserfolge bei „Fahndung Österreich“

Salzburg/Wals (OTS) - Seit der vergangenen Sendung „Fahndung Österreich“ am 29.09.2022 gab es zwei erfolgreiche Festnahmen.

In Tulln konnte eine betrügerische Hellseherin durch den Hinweis einer Angestellten gefasst werden. Ein ähnlicher Fall (ebenfalls aus Tulln) war in der September-Ausgabe von „Fahndung Österreich“ bei ServusTV präsentiert worden. Die aufmerksame Zuschauerin hat aufgrund dieser Berichterstattung eine Personenbeschreibung abgeben können. In weitere Folge wurde die vermeintliche Hellseherin von der Polizei gefasst. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es einen Ring von „Hellseherinnen“ im Raum Tulln gibt, weitere Festnahmen könnten folgen.

Auch bei der Messerattacke auf einen irakischen Staatsbürger in Klagenfurt im vergangenen Juni gibt es einen Erfolg zu vermelden. Ein 19-Jähriger Iraker gilt aufgrund von DNA-Spuren als dringend tatverdächtig. Er wurde in Wien festgenommen.

Hans Martin Paar, Moderator von „Fahndung Österreich“ über diese aktuellen Ermittlungserfolge: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Polizei bei Ihrer Arbeit unterstützen können – dank unserer aufmerksamen Zuseher sind die Ermittler in gleich zwei Fällen aus unserer September-Sendung ein großes Stück weiter gekommen!“

Beide Fälle werden in der kommenden Sendung „Fahndung Österreich“ am Donnerstag, den 17.11.2022 ab 20:15 Uhr bei ServusTV Thema sein.

