DIGIDAIGAKU-WERBESPOT WÄHREND DES SUPER BOWL LVII ZU SEHEN

New York (ots/PRNewswire) - Limit Break kündigt den Kauf eines Werbeplatzes im Wert von 6,5 Millionen US-Dollar an, um einen DigiDaigaku-Werbespot während des Super Bowl LVII im kommenden Februar 2023 zu zeigen, der die DigiDaigaku-Community unterstützen und vergrößern soll. Limit Break wurde von den berühmten Handyspielentwicklern Gabriel Leydon und Halbert Nakagawa gegründet und ist für die DigiDaigaku NFT-Sammlung, die es im August 2022 nach seiner 200-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde kostenlos verschenkte, bekannt.

Der Werbespot wird das DigiDaigaku-Projekt zum ersten Mal einem Massenpublikum vorstellen, und es wird erwartet, dass zusätzlich zu den Dutzenden von Millionen Online-Zuschauern mehr als 50 Millionen Live-Zuschauer dabei sein werden. Die Werbung wird die DigiDaigaku-Kollektion in einer „Web 3 Experience" vorstellen, die die DigiDaigaku-Community vergrößern und fördern soll.

Limit Break beschreibt seine Herangehensweise an den DigiDaigaku-Werbespot als einen einzigartigen Ansatz, um der Welt die DigiDaigaku-Community vorzustellen. Leydon: „Ich glaube nicht, dass irgendjemand so etwas wie das, was wir in einem Super Bowl-Werbespot planen, schon einmal gemacht hat."

