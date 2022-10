TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 14. Oktober 2022, von Floo Weißmann: "Putins indirektes Eingeständnis"

Innsbruck (OTS) - Dem Kreml entgleitet im Ukraine-Konflikt zunehmend die Kontrolle. Das bringt eine politische Lösung

noch nicht näher. Bisher ist auf keiner Seite ein Wille zu substanziellen Verhandlungen erkennbar.





Für Russland läuft es nicht gut im Ukraine-Konflikt. In der UNO haben nun 143 Staaten die Annexion der (teilweise) besetzten Gebiete verurteilt. Das waren mehr Staaten, als sich seinerzeit gegen die Invasion gestellt haben. Und das trotz der Impulse im globalen Süden, sich aus dem Konflikt herauszuhalten und sich nicht mit der UNO-Vetomacht Russland anzulegen.

Schon in den Wochen zuvor hatte die russische Führung unter Kremlchef Wladimir Putin indirekt eingestanden, dass ihr zunehmend die Kontrolle entgleitet. Sie verordnete eine Teilmobilisierung, obwohl absehbar war, dass dies die Russen verunsichern und Widerstand schüren würde. Sie zog Scheinreferenden und Annexionen durch, obwohl ihr klar sein musste, dass es sich um einen Bruch des Völkerrechts handelt, der eine Lösung erschwert. Sie bewilligte eine neuerliche Terrorkampagne gegen die ukrainische Zivilbevölkerung und bemühte sich kaum noch, dieses Kriegsverbrechen zu kaschieren. Sie droht immer wieder implizit mit Atomschlägen, obwohl sie wissen muss, dass der Einsatz einer Nuklearwaffe unkalkulierbare Risiken nach sich zieht – auch für sie selbst.

Gäbe es eine realistische Aussicht, mit den bisherigen Mitteln die Kriegsziele zu erreichen, hätte der Kreml sich wohl kaum zu dieser Kaskade an Eskalationsschritten genötigt gesehen. Es kann sein, dass Putin aus Mangel an Erfolgsaussichten inzwischen den Konflikt immer neu anheizen muss, um nicht als Verlierer dazustehen und um die Opfer für sein eigenes Land rechtfertigen zu können.

In scheinbarem Kontrast dazu hat Russ­land kürzlich Gesprächsbereitschaft mit den USA signalisiert. Aber das bedeutet noch keine Entspannung. Russland hat bereits klargestellt, dass es von seinen Kriegszielen nicht abrückt. Für Putin wäre es schon ein Imagegewinn, wenn der US-Präsident ihn überhaupt trifft. Joe Biden hingegen kann ein Treffen mit einem „Schlächter“ (O-Ton Biden) nur verkaufen, wenn er ein Ergebnis herzeigen kann – und sei es die Freilassung einer in Russ­land inhaftierten US-Sportlerin. Er hat seinerseits bereits klargestellt, dass er mit Putin nicht über die Zukunft der Ukraine verhandelt. Seine Schützlinge in Kiew sehen sich militärisch im Vorteil. Sie wollen ihrem Peiniger keine Beute zugestehen und betrachten Verhandlungen als taktische Falle.

Ob und wann es in dem Konflikt zu einer politischen Vereinbarung kommt und wie der Rahmen dafür aussehen kann, bleibt offen. Russland müsste dafür wohl Forderungen fallen lassen. Das zeichnet sich bisher nicht ab, auch wenn es in der Ukraine nicht gut läuft und drei Viertel der Vereinten Nationen protestieren. Vielleicht kann es auch erst nach Putin eine Lösung geben.



