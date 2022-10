Nationalratspräsident Sobotka im Austausch mit dem Präsidenten des Bundesparlaments von Somalia Sheikh Adan Mohamed Nur

Gespräch über humanitäre Situation, Sicherheitslage und illegale Migration

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka tauschte sich heute Nachmittag in Wien mit dem Präsidenten des Bundesparlaments von Somalia Sheikh Adan Mohamed Nur aus. Themen waren die bilateralen Beziehungen, Migration , die humanitäre und sicherheitspolitische Lage in Somalia sowie die politische Situation in der Region.

Illegale Migration - nicht zuletzt aus afrikanischen Staaten - sei für Österreich eine große Herausforderung, erklärte Sobotka. Somalische Staatsbürger:innen befanden sich im Jahr 2021 an vierter Stelle der Asylstatistik.

Nationalratspräsident Sobotka begrüßte die guten bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Somalia. Er stimmte mit seinem Amtskollegen überein, dass es wichtig sei, Somalia auf seinem Weg zur Stabilisierung und Demokratisierung des Landes zu unterstützen.

Somalia sei mit großen Herausforderungen konfrontiert, erklärte Sobotka. Österreich sei sich der angespannten humanitären Lage in Somalia aufgrund der kriegerischen Konflikte, der Dürre und nicht zuletzt wegen der schleppenden Getreideimporte aufgrund des Ukraine-Krieges bewusst. Die EU sei bereits einer der zentralen politischen und humanitären Akteure im Land, versicherte Sobotka die weitere Unterstützung Österreichs und der EU bei der Bewältigung für mehr Frieden und Sicherheit. Insbesondere im Kampf gegen Terrorismus und die organisierte Kriminalität spiele Somalia eine Schlüsselrolle am Horn von Afrika, erkundigte sich Sobotka nach dem aktuellen Stand im Kampf gegen die Terror-Miliz Al-Shabaab. (Schluss) pst

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl