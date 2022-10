Reminder: Montag, 17.10.2022, 09:00 Uhr: Online-Präsentation des „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“ durch VERBUND und SMATRICS

VERBUND-CEO Michael Strugl und& SMATRICS-CEO Hauke Hinrichs präsentieren Maßnahmen, damit die E-Mobilität in Österreich Fahrt aufnimmt

Wien (OTS) - Wien, 06.10.2022 - VERBUND, Österreichs führendes Energieunternehmen, und SMATRICS, einer der international führenden E-Mobilitätsdienstleister, laden zur Präsentation des „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“

mit

Mag. Dr. Michael Strugl MBA, CEO VERBUND

Dipl.-Wirt.-Ing. Hauke Hinrichs, CEO SMATRICS

Zeit: Montag, 17.10.2022, 09:00 Uhr

Live-Übertragung der Pressekonferenz unter: https://www.verbund.com/pressekonferenz

Anmeldung: Wir freuen uns, Sie bei diesem Online-Termin begrüßen zu dürfen und bittenum Anmeldung unter julian.ausserhofer @ himmelhoch.at.

Zum Masterplan Ladeinfrastruktur 2030

Eine funktionierende Ladeinfrastruktur ist der entscheidende Schlüssel für die Mobilitätswende. Zwar ist Österreich bei der Ladeinfrastruktur europaweit vorne dabei, doch damit 2040 die Klimaneutralität im Verkehrssektor erreicht werden kann, muss noch viel passieren, und das in höherem Tempo als bisher. In Österreich wurde bislang erst ca. ein Drittel der geplanten Ladeinfrastruktur ausgebaut. Vor diesem Hintergrund zeigt der „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“ in fünf Handlungs- und Entwicklungsfeldern insgesamt 13 konkrete Maßnahmen auf, die Österreichs Weg in eine erfolgreiche e-mobile Zukunft ebnen sollen.

Rückfragen & Kontakt:

VERBUND AG

Mag. Ingun Metelko

Konzernkommunikation

Tel.: +43 (0) - 50313 – 53 748

Mobil: +43 664 380 92 69

ingun.metelko @ verbund.com



Dr. Julian Ausserhofer, Himmelhoch GmbH – Text, PR und Event

Mobil: +43 (0) 650 400 29 33

julian.ausserhofer @ himmelhoch.at