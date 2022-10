Keri/Taborsky: Tiefe Betroffenheit über das Ableben von Paul Hefelle

Langjähriger Bezirksrat und ÖAAB-Obmann der Leopoldstadt verstorben

Wien (OTS) - „Ich bin tief betroffen über das Ableben von Paul Hefelle. Die Volkspartei Leopoldstadt verliert mit ihm einen Menschen, der die Leopoldstädter Bezirkspolitik über Jahre hinweg geprägt hat“, so die Bezirksparteiobfrau der Volkspartei Leopoldstadt Gemeinderätin Sabine Keri.



Paul Hefelle war 24 Jahre lang, von 1996 bis 2020 Bezirksrat in der Leopoldstadt, sowie Obmann des ÖAAB im 2. Bezirk.



„Es ist schmerzvoll, dass uns Paul Hefelle verlassen hat. Er hat in seiner Funktion immer 100 Prozent gegeben und wird uns sehr fehlen - nicht nur politisch, sondern auch menschlich“, so ÖAAB Wien Landesobmann Hannes Taborsky.



Paul Hefelle setzte sich stets für die Anliegen der Menschen ein und bereicherte mit seinem hartnäckigen Engagement die Politik. „In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Die Volkspartei Leopoldstadt und der ÖAAB Wien als seine politische Heimat werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so Keri und Taborsky abschließend.

