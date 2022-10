Fiaker-Missstände ignoriert: VGT Salzburg demonstriert vor Büro Preuner

Rund 10 Aktivist:innen des VGT demonstrieren heute gegen eine Vertragsverlängerung mit den Salzburger Fiakern

Wien (OTS) - Im Sommer 2022 dokumentierten Aktivist:innen des VGT zahlreiche Missstände bei den Fiakern. Ende April 2023 läuft der bestehende Vertrag der Fiaker mit der Stadt Salzburg aus. Darum demonstrieren heute Tierschützer:innen des VGT vor dem Büro des ÖVP-Bürgermeisters Preuner im Schloss Mirabell.



Wie neues Dokumentationsmaterial des VGT zeigt, verstoßen Fiaker gegen mehr als zehn Kriterien des Vergabeverfahrens sowie der Zusatzbetriebs- und Disziplinarordnung (Beilage 7, Beilage 8). Angesichts der zahlreichen Missstände, Tierquälereien und Missachtungen der Vergabekriterien, die bislang ohne jegliche Konsequenzen blieben, ist eine Vertragsverlängerung nicht zu rechtfertigen.

Bürgermeister Preuner will trotz aller aufgedeckten Missstände einen positiven Amtsbericht schreiben und nicht nur den Vertrag für weitere 5 Jahre verlängern, sondern auch die 35-Grad Hitzegrenze mit Messung in Freisaal beibehalten, obwohl der Gemeinderat bereits 2020 einstimmig Hitzefrei ab 30 Grad und eine Messung der Temperatur am Residenzplatz beschlossen hat.

Georg Prinz vom VGT zeigt sich empört: „ Ich kann absolut nicht nachvollziehen, dass Bürgermeister Preuner einem neuen Vertrag zustimmen will. Dies ist an Ignoranz nicht zu überbieten. Die Stimmen für ein Fiakerverbot werden immer lauter – nicht nur von Seiten des VGT. Es scheint so, als würde der Bürgermeister weder das Leid der Pferde noch die besorgten Salzburger Bürger:innen, die sich für ein Ende der Fiaker in Salzburg aussprechen, ernst nehmen. "

Der VGT demonstriert in den kommenden Wochen jeweils am Donnerstag von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr vor dem Schloss Mirabell stellvertretend für die über 22.000 Menschen, die die Petition für ein Fiakerverbot in Salzburg unterzeichnet haben. Die Unterzeichnenden fordern ein sofortiges Verbot der Fiaker in Salzburg und einen Umstieg auf tierfreundliche Alternativen.



Petition: www.vgt.at/fiaker-salzburg

