TV-Zeitreise zum 50-Jahr-Jubiläum ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Am 20. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 V

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Vorarlberger Zeitreise – 50 Jahre ORF-Landesfunkhaus“ nimmt der ORF Vorarlberg sein Publikum am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 V mit auf eine Zeitreise von der Eröffnung bis zum digitalen High-Tech-Medienunternehmen der Gegenwart und wirft auch einen Blick in die Zukunft des regionalen Broadcasters.

Bei der Eröffnung des Gebäudes am 20. Oktober 1972 waren die Meinungen über den Bau geteilt. Die Sendung blickt zurück, wie die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn am ersten Tag begutachtet haben und wie es ihnen gefallen hat. Highlights aus der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ gibt es ebenso zu sehen wie Einblicke in den redaktionellen Alltag und auch, wie die Sendungen und Berichte in Radio, TV, Online und auf Social Media gestaltet werden.

Illustre Gäste

Zu Gast in der Sendung sind der ehemalige Landesintendant des ORF Vorarlberg, Leonhard Paulmichl, die frühere „Vorarlberg heute“-Moderatorin Raphaela Stefandl sowie Psychiater Reinhard Haller. Weiters gibt es eine spezielle Führung durchs ORF-Landesfunkhaus mit Musiker George Nussbaumer. Und die Studiengangsleiterin für Intermedia an der FH Vorarlberg, Margarita Köhl, wirft einen Blick in die Zukunft, wie sich die Medien in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden. Durch die Sendung begleiten die Moderatoren Christiane Schwald-Pösel und Thomas Haschberger.

Die „Peichl-Torte“

Danach ist um 21.05 Uhr in ORF 2 die Dokumentation „Die Peichl-Torte:

50 Jahre Landesstudio Linz, Salzburg, Innsbruck, Dornbirn“ zu sehen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „In den 50 Jahren des Bestehens ist beim ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn nur die Fassade gleichgeblieben. Das Innenleben des Hauses hat sich im Laufe der Zeit jedoch völlig verändert und ist heute zukunftsfit aufgestellt.“

Einzigartige TV-Show „gHÖRig – Party, Promis, Riesenhits“

Ein weiterer Höhepunkt zum 50. Geburtstag des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg in Dornbirn findet am 5. November statt: Da macht sich das Haus zur Bühne und ganz Österreich feiert mit. Der ORF Vorarlberg präsentiert im Fernseh-Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr in ORF 2 ein Feuerwerk an Unterhaltung. Passend zum Jubiläum treffen internationale und nationale Musikstars aus fünf Jahrzehnten auf Vorarlberger Größen, die weit über die Grenzen hinaus Karriere gemacht haben. Die Moderatoren Norbert Oberhauser und Inés Mäser begleiten durch zwei Stunden Fernsehvergnügen.

