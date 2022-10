Bürgermeister gratulierte Eduard Strauss zum Professor

Johann.Strauß-Festjahr.2025-Gesellschaft startet mit Planung

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen eines Festakts im Künstlerhaus gratulierte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig dem Juristen und Musikforscher Dr. Eduard Strauss zum Berufstitel Professor. Strauss wurde 1955 in Wien als Sohn des sechsten und bisher letzten Musikers der Strauß-Dynastie – Kapellmeister Eduard Strauss II. – geboren und machte doppelt Karriere: Bis zu seiner Pensionierung war er als Zivilrichter am Oberlandesgericht Wien, später auch als Senatspräsident tätig. Zudem widmet er sich als Obmann des Vereins Wiener Institut für Strauß-Forschung leidenschaftlich der Strauß-Forschung und -Pflege. Der Wiener Bürgermeister konnte in diesem Zusammenhang Erfreuliches berichten: „Soeben hat die Johann.Strauß-Festjahr 2025 GmbH ihr Büro bezogen und beginnt nun unter der Leitung von Roland Geyer und Simon Posch mit der Planung des Jahresfestivals zu Johann Strauß‘ 200. Geburtstag im Jahr 2025. Dieser ganzjährige Event“, so Ludwig, „wird Wien als besonders lebenswerte Stadt und die Lebensfreude der Musik von Johann Strauß aufs Trefflichste kombinieren.“ (Schluss)

