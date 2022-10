SPÖ-Ecker: "Österreich ist seit 650 Tagen ohne Klimaschutzgesetz - unter der ersten grünen Ministerin“

Ergebnisse des Umweltkontrollbericht alarmierend – Ministerin Gewessler säumig

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker kritisiert im Rahmen der heutigen Nationalratsdebatte zum Umweltkontrollbericht die bisherige Leistungsbilanz der ersten grünen Ministerin im Bereich Klimaschutz: „Österreich ist unter der ersten grünen Klimaministerin seit bereit 650 Tagen ohne Klimaschutzgesetz. Wir haben keine Zeit mehr für heiße Luft, sondern brauchen endlich verbindliche Klimaziele.“ ****

Auch der Umweltkontrollbericht stellt Österreich ein alarmierendes Zeugnis aus: in Österreich schreitet der Klimawandel schneller voran, als im globalen Schnitt. Ecker attestierte der Ministerin daher persönlich: „Selbst in ihrer vermeintlichen Kernkompetenz als Grüne versagen sie auf ganzer Linie!“ Neben dem ausstehenden Klimaschutzgesetz fehlt außerdem nach wie vor eine Biodiversitätsstrategie, sowie das Energieeffizienzgesetz. Ecker warnt daher abschließend: „Jeder weitere Tag, der vergeht ohne dem Klimawandel den Kampf anzusagen, wird in Zukunft viel Geld für die Folgen des Klimawandels kosten!“ (Schluss) up

