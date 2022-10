„Kunst im Funkhaus“ des ORF Vorarlberg jetzt mit Kurator Marbod Fritsch

Eröffnung „Kunsthalle FRO“ am 18. Oktober im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, um 18.00 Uhr wird im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn die nächste „Kunst im Funkhaus“-Ausstellung mit ORF-Landesdirektor Markus Klement und Landesstatthalterin sowie Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink eröffnet. Mit dieser Schau übernimmt der neue Kurator Marbod Fritsch die Agenden von seinem Vorgänger Harald Gfader und sorgt künftig für ein kunstvolles Ambiente im Foyer des Broadcast-Gebäudes.

Neuer Name für Ausstellungsraum

Der Ausstellungsraum bekommt mit dem neuen Kurator Fritsch auch einen anderen Namen: „Kunsthalle FRO“. „Normalerweise klingen Orte, in denen Kunst zu sehen ist, immer seriös und ernsthaft. FRO klingt positiv, dabei habe ich nur das Wort ORF gedreht. Damit schaffe ich Irritation und will hier auch ein klares Zeichen für einen Neustart setzen“, so der neue Ausstellungsorganisator. Es werden aus oder in Vorarlberg ansässige Künstlerinnen und Künstler sein, die sich in den kommenden „Kunst im Funkhaus“-Ausstellungen mit spannenden Schauen präsentieren werden.

Bildstein|Glatz und Bianca Tschaikner

Die erste Ausstellung der „Kunsthalle FRO“ bespielen das Künstlerduo Bildstein|Glatz und die Künstlerin Bianca Tschaikner. Bildstein|Glatz transformiert die bisherigen Ausstellungswände des Foyers in eine dynamische Skulptur im Außenraum und schafft durch das Zitat eines architektonischen Details des markanten ORF-Landesfunkhauses einen imaginären Zugang. Bianca Tschaikner zeigt „Entropia“, eine Art Reigen aus Figuren und Wesen, die in Kommunikation stehen mit mythologischen Referenzen. In der spektakulären Umsetzung als Panoramabild erhält die Zeichnung zudem einen skulpturalen Charakter, der die Figuren für uns noch (be)greifbarer macht.

Vorschau 2023

Für 2023 stehen unter Kurator Fritsch drei weitere Positionen an:

Ende Jänner das Künstlerduo Haemmerle/Klamm, im Juni Viktoria Trimmel und im Oktober die Bregenzer Künstlerin Alexandra Berlinger.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Rechtzeitig zum 50-Jahr-Jubiläum vom ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg verspricht der Auftakt eine spannende Auseinandersetzung der Vorarlberger Künstlerinnen und Künstler mit diesem architektonisch besonderen Gebäude sowohl was Vergangenheit als auch Zukunft betrifft.“

Marbod Fritsch, neuer Kurator „Kunst im Funkhaus: „Mein Konzept sieht vor, interessante Künstlerinnen und Künstler aus Vorarlberg zu zeigen, die sich intensiv mit dem Medienunternehmen ORF oder der vorhandenen Architektur auseinandersetzen. Das verschafft dem ORF Vorarlberg als Ausstellungsort ein Alleinstellungsmerkmal in einer sich immer beliebiger darstellenden Ausstellungslandschaft.“

