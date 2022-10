Ausstellungen, Kulturvermittlung, Kunst im öffentlichen Raum

Vom Egon Schiele Museum in Tulln bis zum Forum Frohner in Krems

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Donnerstag, 13. Oktober, ist Diethard Leopold zu Gast im Egon Schiele Museum in Tulln und spricht ab 18 Uhr mit Kurator Christian Bauer über die Verdienste der Familie Leopold um Egon Schiele vom Aufbau der einzigartigen Sammlung über Ausstellungen von New York bis Tokio und die Gründung des Leopold Museums in Wien bis hin zur publizistischen Erfassung und Interpretation des Werkes. Nähere Informationen beim Egon Schiele Museum Tulln unter 02272/64570, e-mail info @ schielemuseum.at und www.schielemuseum.at.

Morgen, Freitag, 14. Oktober wird um 18 Uhr im Stadtmuseum St. Pölten die 76. Jahresausstellung des St. Pöltner Künstlerbundes eröffnet. Zu sehen sind dabei bis 19. November Werke der Mitglieder Eva Bakalar, Hermann F. Fischl, Renate Habinger, Alois Junek, Elisabeth Kallinger, Hermine Karigl-Wagenhofer, Ernest A. Kienzl, Herbert Kraus, Mariella Lehner, Evi Leuchtgelb, Ingetraut Maier-Schlager, Hannelore Mann, Flora und Martin Szurcsik-Nimmervoll, Linda Partaj, Marc Rossell, Brigitte Saugstad, Kurt Schönthaler, J. F. Sochurek und Margareta Weichhardt-Antony, der verstorbenen Mitglieder Josef Reinberger, Gertraude Erlacher, Robert Schlimp, Gertrude Hann, Franz Tesarz und Hans Wiesmüller sowie der Gäste Markus Hufnagl, Marie Luise Lebschik, Lia Quirina und Sabine Watschka. Im Rahmen der Vernissage wird auch der Adolf-Peschek-Preis der Jury überreicht, während jener des Publikums im Zuge der Finissage übergeben wird. Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr; nähere Informationen beim Stadtmuseum St. Pölten unter 02742/333-2640, e-mail office @ stadtmuseum-stpoelten.at und www.stadtmuseum-stpoelten.at.

Ebenfalls morgen, Freitag, 14. Oktober wird um 18 Uhr in der ORTE-Zentrale in Krems mit der Ausstellung „Forming Force“ des italienischen Fotografen und Architekten Nicola Cani die kleinste Baukultur-Galerie Österreichs eröffnet. Mit einem modularen Ausstellungsdisplay ausgestattet, wird sich der neue Ausstellungsraum in der Walter-Zschokke-Bibliothek künftig den Arbeiten der internationalen Artists in Residence (AIR) zu relevanten Themen der Region widmen und zudem Architekturschaffenden aus den benachbarten Ländern wie Tschechien und der Slowakei eine Plattform zur Präsentation ihrer Arbeit bieten. Auch Cani war im Herbst 2021 Artist in Residence in Krems und zeigt bis 2. Dezember anhand eines Talabschnitts die Beziehung zwischen der Stadt und der Donau bzw. die prägende Kraft des Flusses. Öffnungszeiten: Dienstag von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 11 bis 16 Uhr sowie auf Anfrage; nähere Informationen bei ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich unter 02732/783 74, e-mail office @ orte-noe.at und www.orte-noe.at.

Am Freitag, 14. Oktober, wird auch um 19 Uhr in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen an der Thaya die Ausstellung „COPART: Kunst x drei“ mit Gemälden von Heinz Tischer und Franz Stiefsohn sowie Aquarellen von Franz Georg Gruber eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 13. November; Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei der Kunst.Galerie.Waldviertel unter 0664/1310123, e-mail info @ kunst-galerie-waldviertel.at und www.kunst-galerie-waldviertel.at.

Im Haus der Kunst in Baden wird am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr die Ausstellung „Eine Reise nach Afrika“ mit Arbeiten von Klaus Hollauf, Doris Libeseller und Christine Todt eröffnet. Im Rahmen der „Tage der offenen Ateliers“ ist Christine Todt am Samstag, 15. Oktober, von 14 bis 18 Uhr anwesend, Doris Libiseller und Klaus Hollauf folgen am Sonntag, 23. Oktober, von 15 bis 18 Uhr. Ausstellungsdauer: bis 23. Oktober; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr. Nähere Informationen beim Kulturamt Baden unter 02252/86800-521, Maria Peschka, und e-mail maria.peschka @ baden.gv.at.

Im Arnulf Rainer Museum in Baden wiederum kommt es am Freitag, 14. Oktober, ab 17 Uhr zu einem Kunsttalk inklusive Publikumsgespräch, bei dem die Kunstjournalistin und Sammlerin Jasmin Wolfram und Nina Katschnig, Managing Director der Galerie Gugging, über „Das Kleinformat“ sprechen. Nähere Informationen beim Arnulf Rainer Museum unter 02252/209196-11, e-mail office @ arnulf-rainer-museum.at und www.arnulf-rainer-museum.at bzw. bei der Galerie Gugging unter 02243/87087-381 und 0676/841181200, e-mail office @ galeriegugging.com und www.galeriegugging.com.

In Kooperation mit dem MAMUZ Museum Mistelbach lädt die Stadtgemeinde Mistelbach am Freitag, 14. Oktober, zur Eröffnung der Ausstellung „Im Sein verwundet“ von und mit Irmingard Beirle in die M-Zone des Mistelbach Museums. Eine Enthüllungsaktion der Performancekünstlerin wird sich zudem in diesem Zusammenhang dem im April verstorbenen Aktionskünstler Hermann Nitsch widmen; Beginn ist um 18 Uhr. Ausstellungsdauer: bis 27. November; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5264, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.mistelbach.at.

Im Nitsch Museum in Mistelbach wiederum wird am Samstag, 15. Oktober, um 18 Uhr in der Kapelle des Museumsgeländes die Preview der Ausstellung „Das 6-Tage-Spiel 2022“ eröffnet. Die Vorschau auf die Jahresausstellung 2023, die dem 6-Tage-Spiel des Orgien Mysterien Theaters gewidmet wird, präsentiert erstmals Werke, die bei dessen heuriger Teilrealisierung entstanden sind. Zudem liest Hanno Millesi aus dem Buch „Das Sein“ von Hermann Nitsch. Öffnungszeiten bis 27. November: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr; nähere Informationen unter 02572/20719, e-mail office @ nitschmuseum.at und www.nitschmuseum.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse