Hammer/Grüne: Stromkostenbremse bringt Halbierung der Stromkosten

Energiegrundsicherung im Nationalrat beschlossen

Wien (OTS) - „Mit der heute beschlossenen Stromkostenbremse schaffen wir eine Energiegrundsicherung in Zeiten explodierender Stromkosten. Jeder Haushalt bekommt einen Grundbedarf an Strom zu einem staatlich gestützten, günstigeren Preis. Das schafft Sicherheit und sorgt für eine Halbierung der Stromkosten von Haushalten. In Zahlen bedeutet das eine signifikante Reduktion der Stromkosten um bis zu 870 Euro im Jahr“, freut sich Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen, über das beschlossene Stromkostenzuschuss-Gesetz.

„Wir haben ein gutes und einfaches Modell geschaffen, das schnell hilft. Für die Energiegrundsicherung muss niemand einen Antrag stellen oder einen Gutschein einlösen. Die Rechnung wird automatisch kleiner“, stellt Hammer klar und ergänzt: „Für einkommensschwache Haushalte gibt es einen zusätzlichen Abschlag von 75 Prozent der Netzkosten. Das entspricht einer weiteren Entlastung von bis zu 200 Euro im Jahr.“ Durch die Stromkostenbremse bekommen Haushalte einen Grundbedarf an Strom von bis zu 2.900 Kilowattstunden pro Jahr gefördert. Das entspricht in etwa 80 Prozent eines durchschnittlichen Jahresverbrauchs. Für diese ersten 2.900 Kilowattstunden zahlen Kund:innen ab Dezember einen stark vergünstigten Preis.

„Mit der Stromkostenbremse setzen wir außerdem Anreize zum Stromsparen. Wer mehr als das gestützte Kontingent verbraucht, zahlt dafür den Marktpreis. Dieser Anreiz zum Energiesparen ist gerade jetzt angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und Putins Erpressung mit Energielieferungen notwendiger denn je“, betont Hammer abschließend.

