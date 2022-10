„Goldmark trifft Wiener Oboe“ am 19.10. in Hietzing

Wien (OTS/RK) - Vier talentierte Musiker*innen aus mehreren Ländern haben im Februar 2020 ein Ensemble gegründet und zur Erinnerung an den Tondichter, Musikpädagogen und Violinisten Carl Goldmark (1830 – 1915) dafür den Namen „Goldmark Quartett“ gewählt. Beim nächsten Auftritt der Streicher*innen am Mittwoch, 19. Oktober, ab 19.00 Uhr, im Festsaal im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) sind Kompositionen von Carl Goldmark und Franz Wilhelm Ferling zu hören. Rino Yoshimoto (1. Violine), Linda M. Straka (2. Violine), Jose Gabriel Pina (Viola) und Margarethe Vogler (Violoncello) musizieren an diesem Abend gemeinsam mit Lena M. Straka, die auf der Oboe spielt. Deswegen hat das Konzert den Titel „Goldmark trifft Wiener Oboe“. Ein fixer Eintrittspreis wird nicht verlangt. Die Künstler*innen nehmen Spenden an. Kontaktaufnahme via E-Mail: contact@goldmarkquartett.com.

Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Die Anwesenden haben die aktuellen Corona-Vorschriften einzuhalten. Verschiedenste Kultur-Termine gehen im Amtsgebäude im 13. Bezirk am Hietzinger Kai 1-3 über die Bühne. Telefonische Informationen: 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing). Auskünfte via E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

