Gasselich/ Stadler-Simbürger: ÖVP als Garant gegen planlose Verbauung in Liesing

Gemeinsam an einer Verbesserung im Bezirk arbeiten

Wien (OTS) - Während in Liesing in den letzten Jahren die SPÖ jeden freien Fleck zubetoniert hat, setzt sich die Liesinger ÖVP für die Schaffung eines Bezirksentwicklungsplans für den Bezirk ein. "In diesem Zusammenhang muss die nötige Infrastruktur sichergestellt werden", so Bezirksvorsteher-Stv. Patrick Gasselich und ÖVP Liesing Klubobmann Philipp Stadler-Simbürger.

Erste Erfolge zeigen sich schon beispielsweise bei der dringend benötigten Ausschreibung eines Ärztezentrums. Es wäre aber gerade jetzt bei diesem Thema besonders wichtig an einem Strang zu ziehen. Stattdessen behauptet die Liesinger FPÖ Unwahrheiten und stimmt gleichzeitig unerklärlicherweise als einzige Partei gegen einen Antrag der ÖVP zur Stärkung von Klimamaßnahmen beim Thema Verbauung.

"Es ist zumindest erfreulich, dass die Liesinger FPÖ nach einem mehrjährigen Tiefschlaf offenbar kurz aufgewacht ist und wieder Lebenszeichen von sich gibt. Es wäre aber angebracht sich die Fakten anzusehen und gemeinsam an einer Verbesserung im Bezirk zu arbeiten", so Gasselich und Stadler-Simbürger abschließend.

