AstraZeneca Primetime: Mit Daten und Modellen zu besseren Entscheidungen

Für die Zukunft oder die nächste Pandemie benötigen wir internationale Standardisierungen, um internationale Modelle zu vergleichen. Nur so können wir Interventionen erfolgreich durchführen. Unsere Aufgabe besteht darin, das Gesundheitssystem mit unseren Ergebnissen in ihren Handlungen zu unterstützen. Damit sich Krankenhäuser, Ärzte und Apotheken entsprechend vorbereiten können. Big Data löst keine Probleme, hilft aber, die Welt besser zu verstehen. Dipl.-Ing. Dr. Niki Popper, Simulationsforscher TU Wien

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Wie mithilfe von Computermodellen aus vorhandenen Daten bessere Entscheidungen im Gesundheitssystem werden“ fand die diesjährige AstraZeneca PrimeTime am 11. Oktober 2022 in der Britischen Botschaft statt. Lindsay Skoll, die Britische Botschafterin in Österreich eröffnete das Event und begrüßte die Gäste sowie die Diskussionsteilnehmer:innen am Podium. Dazu zählten der Simulationsforscher Dipl.-Ing. Dr. Niki POPPER, die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Dipl.-Ing.in Barbara TEIBER, MA sowie Dr. Alexander BIACH, stellvertretender Direktor und Standortanwalt der Wirtschaftskammer Wien. +++

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig valide Daten und Modelle für Entscheidungen von Gesundheitsverantwortlichen sind. Der Simulationsforscher Dr. Niki Popper erklärte in seinem Eröffnungsvortrag „alles bleibt anders“ in Kürze, wie seine Modelle funktionieren und welche Wissenschaft ihr zugrunde liegt, sowie welche Möglichkeiten und Einsatzgebiete es außerhalb der Corona-Pandemie noch gibt. So könnten die Simulationsmodelle beispielsweise auch in der Krebsforschung bei „Hautkrebs“ eingesetzt werden aber auch bei der Entwicklung von Impfstoffen. Sein Fazit: „ Für die Zukunft oder die nächste Pandemie benötigen wir internationale Standardisierungen, um internationale Modelle zu vergleichen. Nur so können wir Interventionen erfolgreich durchführen. Unsere Aufgabe besteht darin, das Gesundheitssystem mit unseren Ergebnissen in ihren Handlungen zu unterstützen. Damit sich Krankenhäuser, Ärzte und Apotheken entsprechend vorbereiten können. Big Data löst keine Probleme, hilft aber, die Welt besser zu verstehen. “

Wie wichtig Daten vor allem für die forschende pharmazeutische Industrie sind und welchen Nutzen sie haben, betonte der seit Mai 2022 im Amt befindliche neue Country President von AstraZeneca Österreich, Filippo Fontana, bei seiner Eröffnungsrede: „Wir sind das zweitgrößte Pharmaunternehmen bei klinischer Forschung in Österreich und wir haben einen großen Bereich für klinische Forschung hier im Zentrum von Wien. Die Diskussion über Daten und wie digitale Innovationen den Outcome des Gesundheitssystems verbessern können, ist essentiell für uns.“

Die Diskussionsteilnehmer:innen waren sich darüber einig, dass es wichtig ist, mit Gesundheitsdaten sorgfältig umzugehen und diese schützenswert sind. Allerdings würde Österreich hier im Rückstand sein. Andere Länder, wie beispielsweise Dänemark oder Deutschland, wären hier einen Schritt voraus. Diesen Zug sollte auch Österreich nicht verpassen. Um Daten nutzbar zu machen, müsste den Patient:innen beispielsweise erklärt werden, wofür diese verwendet werden.

Mit der jährlichen Diskussionsveranstaltung PrimeTime bietet AstraZeneca seit 2007 Entscheider:innen und Expert:innen des österreichischen Gesundheitswesens eine hochkarätige Austauschplattform. Durch die Veranstaltung führten Mag. Gerhard Ladengruber, Head of Corporate Affairs sowie der Medical Director von AstraZeneca, Dr. Botond Ponner.

