Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 14.10.: „Budget mit Schwächen“

Wien (OTS) - „Budget mit Schwächen“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit den leitenden Ökonom/innen von Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, und der Arbeiterkammer, Markus Marterbauer, führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 14. Oktober um 9.42 Uhr in Ö1.

Im kommenden Jahr schreibt der Bund erneut ein Defizit – 17 Milliarden Euro sind budgetiert. Die Verschuldung steigt auf 367 Milliarden Euro. Der Haushalt ist geprägt von den Folgen der Krisen, der schwachen Konjunktur und der hohen Inflation. Eingepreist sind ebenso das Ende der kalten Progression und die nächste Stufe der Steuerreform sowie Investitionen in Sicherheit und ökologische Transformation. In Saldo diskutieren die leitenden Ökonom/innen von Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, und der Arbeiterkammer, Markus Marterbauer, den Bundeshaushalt und mahnen weitere strukturelle Reformen an, etwa bei Arbeitsmarkt, Bildung und Pensionen.

