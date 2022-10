Media-Analyse 2021/2022 – „Die Presse“ und „Die Presse am Sonntag“ weiterhin beliebt bei der Leserschaft

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichte Media-Analyse 2021/22 zeigt eine Reichweite der „Presse“ von 4,0 Prozent und der „Presse am Sonntag“ von 4,2 Prozent. Wien bleibt weiterhin das stärkste Bundesland für beide Publikationen.

Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“: „Durch die heutige Vielfalt der österreichischen Medienlandschaft in Print wie auch digital ist es besonders wertvoll Beständigkeit in der Leserschaft zu manifestieren. Unsere stabilen Zahlen zeigen, dass wir vieles richtig machen und die Leserinnen und Leser unsere journalistische Arbeit schätzen und mit ihrer Treue belohnen.“

Herwig Langanger, Vorsitzender der „Presse“-Geschäftsführung: „Die aktuellsten Zahlen der Media-Analyse sind Zeichen dafür, dass sich ‚Die Presse‛ auf eine stabile Leserschaft verlassen kann. Dafür bedanke ich mich bei unseren Leserinnen und Lesern. Jede Veröffentlichung ist aber auch Auftrag zugleich. Entlang unserer qualitätsjournalistischen Ansprüche arbeiten wir kontinuierlich an der strategischen Weiterentwicklung unseres Produktes und Angebotes.“



Exklusive Leserschaft

Bei Akademikerinnen und Akademikern (8,4 Prozent) und Bestverdienerinnen und Bestverdienern mit Nettoeinkommen von 4.800 € oder mehr (7,0 Prozent) zeichnet sich weiterhin eine kontinuierliche Beliebtheit ab.

Wien, Burgenland und Niederösterreich. Die Top drei Bundesländer

Bei den Reichweiten der „Presse“ in den Bundesländern zeigt sich: Wien ist für beide Publikationen („Die Presse“ mit 6,7 Prozent und „Die Presse am Sonntag“ mit 7,1 Prozent) das stärkste Bundesland. Burgenland belegt im „Presse“ Bundesländer-Ranking bei beiden Publikationen den 2. Platz mit 4,6 Prozent bei der „Presse“ und mit 4,7 Prozent bei der „Presse am Sonntag“. Auf dem 3. Platz liegt Niederösterreich mit 4,2 Prozent bei der „Presse“ und 4,5 Prozent bei der „Presse am Sonntag“.

Quellen für die angeführten Werte: MA 2021/2022, Erhebungszeitraum 7/21-6/22, Reichweite in Leser:innen pro Ausgabe in den jeweils angeführten Gebieten; berechnet mit Zervice. Die angeführten Reichweiten / Werte unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite.

Rückfragen & Kontakt:

"Die Presse" Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co KG

Franziska Keck, Bakk. phil.

Leitung Marketing & Lesermarkt

01/514 14-184

franziska.keck @ diepresse.com